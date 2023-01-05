Ferrari нашла двух новых спонсоров взамен ушедших

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В первые дни нового года стало известно, что от Ferrari ушли блокчейн Velas и производитель полупроводников Snapdragon – причем первый, как поговаривают, намерен судиться с командой.

По оценкам экспертов, две эти компании приносили в Маранелло 55 миллионов долларов или примерно четверть всех спонсорских поступлений.

Однако уже в четверг в списке партнеров на официальном сайте Скудерии можно было увидеть две новые позиции. Хотя коммерческий департамент официально выйдет с новогодних каникул только 9 января, на соответствующей странице уже сейчас появились логотипы румынского производителя антивирусов Bitdefender и индийской технологической компании HCL Software.

Упоминание о последней можно было заметить на понтонах Ferrari F1-75 уже по ходу Гран При Абу-Даби, финального этапа сезона-2022. Источники сообщили, что контракты с обоими новыми спонсорами являются многолетними, а сумма поступлений от них не перекроет потерю $55 млн, но сопоставима с этой величиной.

Сколь крупными окажутся логотипы новых спонсоров на алой машине, можно будет увидеть 14 февраля на презентации команды из Маранелло.