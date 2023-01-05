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Формула 1 Новость

Ferrari нашла двух новых спонсоров взамен ушедших

Спустя всего пару дней после того, как с официального сайта Скудерии пропали логотипы двух компаний, чей вклад в бюджет оценивался в $55 млн, там появились новые бренды

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Ferrari нашла двух новых спонсоров взамен ушедших
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В первые дни нового года стало известно, что от Ferrari ушли блокчейн Velas и производитель полупроводников Snapdragon – причем первый, как поговаривают, намерен судиться с командой. 

По оценкам экспертов, две эти компании приносили в Маранелло 55 миллионов долларов или примерно четверть всех спонсорских поступлений.  

Однако уже в четверг в списке партнеров на официальном сайте Скудерии можно было увидеть две новые позиции. Хотя коммерческий департамент официально выйдет с новогодних каникул только 9 января, на соответствующей странице уже сейчас появились логотипы румынского производителя антивирусов Bitdefender и индийской технологической компании HCL Software.

Упоминание о последней можно было заметить на понтонах Ferrari F1-75 уже по ходу Гран При Абу-Даби, финального этапа сезона-2022. Источники сообщили, что контракты с обоими новыми спонсорами являются многолетними, а сумма поступлений от них не перекроет потерю $55 млн, но сопоставима с этой величиной. 

Сколь крупными окажутся логотипы новых спонсоров на алой машине, можно будет увидеть 14 февраля на презентации команды из Маранелло. 

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