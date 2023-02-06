Ferrari намекнула на ливрею новой машины, раскрыв униформу 2023 года
До презентации Скудерии остается еще больше недели, но команда продолжает напоминать о себе информационными поводами
Новую машину из Маранелло покажут только 14 февраля. В том, что она будет окрашена в фирменный алый цвет, никаких сомнений быть не может. Однако в ливрее нового сезона наверняка сохранится и черный, который в 2022 году использовался на обоих антикрыльях, Halo и небольшом участке капота двигателя за головой пилота.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Сделать такой вывод позволила новая коллекция одежды, изображения которой команда опубликовала на своем официальном сайте. В минувшем сезоне сотрудники Скудерии использовали алую униформу с черной полосой на уровне груди, теперь же черные элементы переехали на плечи.
Это явно перекликается с «юбилейной» униформой, которую можно было увидеть прошлой осенью на этапе в Монце. Фон тогда был совсем иным, желтым, но вот черные накладки на плечах, похоже, получили положительную оценку – их оставили на сезон-2023.
Гонщики и сотрудники Ferrari в специальной униформе для Гран При Италии 2022 года
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Также можно отметить, что на футболках и другой одежде нового образца больше нет спонсорских логотипов криптобиржи Velas и производителя процессоров Snapdragon – они прекратили сотрудничество с командой, причем разрыв с первой компанией получился довольно-таки скандальным.
Впрочем, команда быстро нашла новых партнеров, а недавно подписала еще один спонсорский контракт с компанией Harman Automotive, которая должна также помочь в работе над бортовыми информационно-развлекательными системами для будущих дорожных моделей.
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