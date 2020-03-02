Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года

Босс Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто допустил, что гоночный коллектив откажется от совершенствования нынешней машины. Обычно участники Формулы 1 дорабатывают свои автомобили по ходу сезона. Пакеты обновлений, которые команды привозят на Гран При, могут менять расстановку сил и выводить в лидеры тех, кто прежде отставал от конкурентов.

В 2020 году Ferrari может выйти из этой «гонки обновлений», чтобы бросить все усилия на подготовку к следующему сезону. «Насколько работа над машиной-2020 повлияет на программу 2021? Нам придется найти компромисс, – заявил Маттиа Бинотто. – Естественно, на самом старте сезона мы постараемся продвинуться с машиной-2020 настолько далеко, насколько сможем – для нас важно понять все сильные и слабые стороны этого автомобиля.

Если после пары гонок мы поймем, что чересчур сильно отстаем от соперников, то мы рассмотрим разные варианты. Но сейчас еще слишком рано, чтобы принимать окончательное решение».

Раннее начало полномасштабных работ над машиной для 2021 года может помочь отыграть до полусекунды на круге, подсчитал глава команды Mercedes AMG Тото Вольф. «Если в самом начале работы вы пойдете по неверному пути, то в итоге отстанете на месяцы – а это может стоить полсекунды с круга. И мы любим такие сложности», – заявил Вольф.

В Ferrari с начала тестов говорят о недостатке темпа SF1000, с которой «Скудерии» предстоит провести сезон-2020. В частности, Себастьян Феттель указывал на недостаток скорости на прямых. Это может быть следствием договоренности, которой Ferrari достигла с FIA по вопросу расхода топлива в моторах. Вот подробный анализ этой ситуации: