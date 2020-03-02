Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года

Поделились
Комментарии
Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
2 мар. 2020 г., 11:19

Руководитель итальянской команды признал, что может отказаться от доработок SF1000. «Скудерия» перестанет разрабатывать обновления для нынешней машины, если сочтет ее неконкурентоспособной. Вместо этого гоночный коллектив получит возможность бросить все силы на создание автомобиля для сезона-2021

Босс Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто допустил, что гоночный коллектив откажется от совершенствования нынешней машины. Обычно участники Формулы 1 дорабатывают свои автомобили по ходу сезона. Пакеты обновлений, которые команды привозят на Гран При, могут менять расстановку сил и выводить в лидеры тех, кто прежде отставал от конкурентов.

В 2020 году Ferrari может выйти из этой «гонки обновлений», чтобы бросить все усилия на подготовку к следующему сезону. «Насколько работа над машиной-2020 повлияет на программу 2021? Нам придется найти компромисс, – заявил Маттиа Бинотто. – Естественно, на самом старте сезона мы постараемся продвинуться с машиной-2020 настолько далеко, насколько сможем – для нас важно понять все сильные и слабые стороны этого автомобиля.

Если после пары гонок мы поймем, что чересчур сильно отстаем от соперников, то мы рассмотрим разные варианты. Но сейчас еще слишком рано, чтобы принимать окончательное решение».

Раннее начало полномасштабных работ над машиной для 2021 года может помочь отыграть до полусекунды на круге, подсчитал глава команды Mercedes AMG Тото Вольф. «Если в самом начале работы вы пойдете по неверному пути, то в итоге отстанете на месяцы – а это может стоить полсекунды с круга. И мы любим такие сложности», – заявил Вольф.

В Ferrari с начала тестов говорят о недостатке темпа SF1000, с которой «Скудерии» предстоит провести сезон-2020. В частности, Себастьян Феттель указывал на недостаток скорости на прямых. Это может быть следствием договоренности, которой Ferrari достигла с FIA по вопросу расхода топлива в моторах. Вот подробный анализ этой ситуации:

Читайте также:

 

Следующая новость
Пальцев не хватит. На какую кнопку нажимает Хэмилтон, чтобы обогнать Феттеля

Предыдущая новость

Пальцев не хватит. На какую кнопку нажимает Хэмилтон, чтобы обогнать Феттеля

Следующая новость

Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку

Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

База данных

German GP

German GP

31 июл. - 1 авг.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Воскресенье, гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
19:03
00:53
Воскресная гонка
пн 1 дек.
вт 2 дек.
19:03
00:53
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку

19мин
2
Формула 1

Пальцев не хватит. На какую кнопку нажимает Хэмилтон, чтобы обогнать Феттеля

3
Формула 1

Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года

4
Формула 1

Анализ тестов: ждет ли Ferrari борьба в середине пелотона?

5
Формула 1

Расследование Motorsport.com: подлинная история сделки FIA и Ferrari

Последние видео

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено 01:52
Формула 1

Подвеска Red Bull крупным планом: разбираемся, как все устроено

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

Самое важное:

Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку
F1

Мотор, работающий на воздухе. Невероятный секрет Red Bull раскрыли благодаря звуку

Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года
F1

Ferrari намекнула, что готова бросить болид-2020 и переключиться на машину следующего года

Пальцев не хватит. На какую кнопку нажимает Хэмилтон, чтобы обогнать Феттеля
F1

Пальцев не хватит. На какую кнопку нажимает Хэмилтон, чтобы обогнать Феттеля

Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 отказались отменять гонку
F1

Организаторы Гран При Австралии Формулы 1 отказались отменять гонку

В Японии нашли нового кандидата в Формулу 1. Он быстро ездит и говорит по-английски
SGT

В Японии нашли нового кандидата в Формулу 1. Он быстро ездит и говорит по-английски

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.