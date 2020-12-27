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Формула 1 / Новость

Ferrari: над машиной-2021 будем работать лишь в крайнем случае

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Ferrari: над машиной-2021 будем работать лишь в крайнем случае
Автор:
, редактор
Соавтор: Джонатан Нобл, редактор Ф1 (Global)

Босс Скудерии надеется не отвлекаться на текущий болид в 2021 году

Построив неудачную машину в 2020 году, в Ferrari решили сосредоточиться на подготовке к сезону-2022 с новым техническим регламентом. При этом, в сезоне-2020 Скудерия продолжала дорабатывать болид, добившись с ним некоторого прогресса.

В 2021 году команды Формулы 1 будут использовать во многом те же машины, что и в 2020-м, так как шасси будет заморожено по регламенту. И руководитель команды Маттиа Бинотто заверил, что работать над болидом-2021 Ferrari станет только в самом крайнем случае.

«2022 год для нас важнее, чем 2021-й, – сказал Бинотто. – Если начать сезон-2022 с отставанием, это осложнит все последующие годы. 

Так что если мы и будем работать над машиной-2021, то только потому, что окажемся в худшем положении, чем ожидали. Или если сможем изучить в 2021-м то, что поможет нам в 2022-м».

При этом Бинотто ожидает, что в следующем году его команда добьется прогресса в сравнении с шестым местом в Кубке конструкторов-2020: «Глядя на разработку машины, я надеюсь, что новый сезон будет лучше. Но нельзя ничего предсказать, пока не сравнишь себя с другими на трассе.

Надо понимать, в какой мы ситуации. Шестое место нужно принять со смирением, ведь один только бренд Ferrari не делает нас лучше».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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