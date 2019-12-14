Ferrari начнет тесты на неделю раньше соперников

В 2021 году Формула 1 перейдет на 18-дюймовые шины. В прошедшем сезоне Pirelli уже начала подготовку к этому, испытав первые экземпляры новых покрышек с помощью команд McLaren и Renault. А по завершении сезона-2019 два дня тестов шин в Абу-Даби провела Mercedes.

В феврале 2020 года к испытаниям присоединится Ferrari. Пилоты Скудерии поработают с Pirelli за неделю до старта предсезонных тестов Ф1 в Барселоне. Тесты начнутся 18 февраля, то есть через неделю после презентации нового болида Скудерии – однако использовать его на шинных тестах итальянцы все равно не смогут.

Правила запрещают командам использовать машины-2020 на трассе до начала общих тестов в Барселоне. Поэтому для работы с Pirelli Скудерии придется модифицировать машину 2018 или 2019 годов.

В рамках подготовки к переходу на колеса нового размера Pirelli получила право провести 25 дней тестов в период с 1 февраля по 6 декабря 2020 года. На шинных тестах командам запрещено работать над чем-то, кроме сбора информации о покрышках, колесных дисках и ободах – чтобы никто не использовал работу с Pirelli для совершенствования собственной машины.

В конце 2020 года команды также получат дополнительный день к обычным двухдневным тестам в Абу-Даби, чтобы все пилоты смогли опробовать 18-дюймовые колеса.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл