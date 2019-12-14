Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Гонка через
00 Часов
:
15 Минут
:
24 Секунд
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая гонка через
20 Часов
:
30 Минут
:
24 Секунд
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ferrari начнет тесты на неделю раньше соперников

Поделились
Комментарии
Ferrari начнет тесты на неделю раньше соперников
Автор:
, редактор
14 дек. 2019 г., 10:27

Скудерия станет четвертой командой, чей автомобиль будет использован Pirelli для испытаний 18-дюймовых шин в рамках подготовки к переходу на покрышки новой размерности в 2021 году.

В 2021 году Формула 1 перейдет на 18-дюймовые шины. В прошедшем сезоне Pirelli уже начала подготовку к этому, испытав первые экземпляры новых покрышек с помощью команд McLaren и Renault. А по завершении сезона-2019 два дня тестов шин в Абу-Даби провела Mercedes.

В феврале 2020 года к испытаниям присоединится Ferrari. Пилоты Скудерии поработают с Pirelli за неделю до старта предсезонных тестов Ф1 в Барселоне. Тесты начнутся 18 февраля, то есть через неделю после презентации нового болида Скудерии – однако использовать его на шинных тестах итальянцы все равно не смогут.

Правила запрещают командам использовать машины-2020 на трассе до начала общих тестов в Барселоне. Поэтому для работы с Pirelli Скудерии придется модифицировать машину 2018 или 2019 годов.

В рамках подготовки к переходу на колеса нового размера Pirelli получила право провести 25 дней тестов в период с 1 февраля по 6 декабря 2020 года. На шинных тестах командам запрещено работать над чем-то, кроме сбора информации о покрышках, колесных дисках и ободах – чтобы никто не использовал работу с Pirelli для совершенствования собственной машины. 

В конце 2020 года команды также получат дополнительный день к обычным двухдневным тестам в Абу-Даби, чтобы все пилоты смогли опробовать 18-дюймовые колеса.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

Предыдущая новость

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

2
Формула 1

СМИ: Феттель и Риккардо прощупывают почву в McLaren

3
Формула 1

Убойный прогноз от Джордана: Хэмилтон перейдет в Ferrari вместе с Вольфом!

4
Формула 1

Ferrari начнет тесты на неделю раньше соперников

17мин
5
Формула 1

Потерянное десятилетие? Чем запомнились 2010-е в Формуле 1

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Ferrari начнет тесты на неделю раньше соперников
F1

Ferrari начнет тесты на неделю раньше соперников

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая
F1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

Пилоты Red Bull устроили гонку на мини-мото по коридорам фабрики
F1

Пилоты Red Bull устроили гонку на мини-мото по коридорам фабрики

Ferrari назвала первого из пилотов симулятора на 2020 год. Это Верляйн
F1

Ferrari назвала первого из пилотов симулятора на 2020 год. Это Верляйн

Убойный прогноз от Джордана: Хэмилтон перейдет в Ferrari вместе с Вольфом!
F1

Убойный прогноз от Джордана: Хэмилтон перейдет в Ferrari вместе с Вольфом!

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.