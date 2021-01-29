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Ferrari начнет предсезонные тесты в Бахрейне на день раньше соперников

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Ferrari начнет предсезонные тесты в Бахрейне на день раньше соперников
Автор:
, Ответственный редактор

Скудерия запланировала на 11 марта съемочный день на трассе в Сахире

Как стало известно Motorsport.com, за день до старта официальных тестов Ф1 команда Ferrari проведет в Бахрейне съемочный день. Это позволит проехать 100 км гоночной дистанции на машине 2021 года и в то же время заблокирует автодром для всех остальных команд.

Правила Ф1 дают всем участникам возможность дважды в год организовать на любой трассе съемочный день – формально он предназначен, как следует из названия, для съемок фото и видео, которые в дальнейшем можно будет использовать в интересах самой команды, ее спонсоров и партнеров. 

На деле съемочные дни давно стали дополнительными тестами, так как это по сути единственная возможность поработать с машиной актуального поколения, а не двухлетней давности.

Правда, кроме ограничения дистанции есть еще и запрет на использование гоночных шин – заезды можно проводить только на особой особо жесткой резине с канавками, да еще и нестандартного размера. Но это все равно лучше, чем ничего. 

Официальные тесты Ф1 пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта.  

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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