Как стало известно Motorsport.com, за день до старта официальных тестов Ф1 команда Ferrari проведет в Бахрейне съемочный день. Это позволит проехать 100 км гоночной дистанции на машине 2021 года и в то же время заблокирует автодром для всех остальных команд.

Правила Ф1 дают всем участникам возможность дважды в год организовать на любой трассе съемочный день – формально он предназначен, как следует из названия, для съемок фото и видео, которые в дальнейшем можно будет использовать в интересах самой команды, ее спонсоров и партнеров.

На деле съемочные дни давно стали дополнительными тестами, так как это по сути единственная возможность поработать с машиной актуального поколения, а не двухлетней давности.

Правда, кроме ограничения дистанции есть еще и запрет на использование гоночных шин – заезды можно проводить только на особой особо жесткой резине с канавками, да еще и нестандартного размера. Но это все равно лучше, чем ничего.

Официальные тесты Ф1 пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта.

Дополнительная информация: Франко Нуньес