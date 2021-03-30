Ferrari начала тесты 18-дюймовых шин Ф1 в Бахрейне

Во вторник первым за руль «мула», построенного на базе модели SF90 двухлетней давности, сел Карлос Сайнс, в обеденный перерыв его сменит Шарль Леклер.

Эти тесты стали частью программы Pirelli по переходу на низкопрофильную резину с сезона 2022 года. Итальянцы заранее составили график тестов с участием всех команд чемпионата.

Сайнс должен был начать заезды на машине с переделанной подвеской в районе 10 часов утра по местному времени, но работу пришлось на некоторое время отложить из-за проблем на автодроме, детали которых неизвестны.

Но их устранение не потребовало большого времени, и испанец смог проехать в общей сложности 54 круга (практически полную дистанцию Гран При) на резине семи различных спецификаций.

Для Ferrari вторник станет последним днем тестов для Pirelli. Ранее Скудерия уже испытывала новую резину с 22 по 24 февраля в испанском Хересе. Со среды эстафету примет Alpine, которая будет работать с 18-дюймовыми сликами в Бахрейне на протяжении двух дней.