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Формула 1 / Шинные тесты в Бахрейне / Новость

Ferrari начала тесты 18-дюймовых шин Ф1 в Бахрейне

Автор:
, ответственный редактор

Спустя день после завершения Гран При Скудерия вернулась на трассу в Сахире

Ferrari начала тесты 18-дюймовых шин Ф1 в Бахрейне

Во вторник первым за руль «мула», построенного на базе модели SF90 двухлетней давности, сел Карлос Сайнс, в обеденный перерыв его сменит Шарль Леклер. 

Эти тесты стали частью программы Pirelli по переходу на низкопрофильную резину с сезона 2022 года. Итальянцы заранее составили график тестов с участием всех команд чемпионата.

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Сайнс должен был начать заезды на машине с переделанной подвеской в районе 10 часов утра по местному времени, но работу пришлось на некоторое время отложить из-за проблем на автодроме, детали которых неизвестны. 

Но их устранение не потребовало большого времени, и испанец смог проехать в общей сложности 54 круга (практически полную дистанцию Гран При) на резине семи различных спецификаций.

Для Ferrari вторник станет последним днем тестов для Pirelli. Ранее Скудерия уже испытывала новую резину с 22 по 24 февраля в испанском Хересе. Со среды эстафету примет Alpine, которая будет работать с 18-дюймовыми сликами в Бахрейне на протяжении двух дней.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Шинные тесты в Бахрейне
Сессия Тесты
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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