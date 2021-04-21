Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано

В нынешнем сезоне Скудерия активно использует машину 2019 года на своей домашней тестовой трассе. Еще в феврале команда провела во Фьорано целую неделю, дав возможность сесть за руль как своим основным пилотам, так и молодежи из Академии, включая россиянина Роберта Шварцмана.

В преддверии Гран При Эмилии-Романьи в Имоле команда устроила новую сессию для Шарля Леклера, чтобы позволив своему гонщику дополнительно потренировать различные элементы уик-энда.

На этот раз по той же программе во Фьорано отработает Карлос Сайнс. В условиях предельного ограничения официальных предсезонных сессий у испанца не было возможности в полной мере отработать те приемы, которые использует Ferrari.

В частности, Карлос никогда не ездил на Ferrari по сырой трассе – из-за этого по ходу недавней гонки в Имоле он дважды оказывался за пределами асфальта по причине неверного выбора тормозного баланса. После этого гонщик, по собственному признанию, избрал более осторожный подход к управлению, что неизбежно сказалось на темпе.

В среду Сайнс получит возможность отработать изменение параметров машины при помощи кнопок и рычажков на руле. Если довести эти действия до автоматизма, это сильно поможет на Гран При. Также в программу входит еще ряд различных процедур.

В четверг Сайнса в кокпите SF71H сменят Мик Шумахер и Каллум Илотт.

На этой неделе Mercedes проводит в Имоле тесты 18-дюймовых шин по программе Pirelli. За руль впервые после своей аварии вернулся Валттери Боттас.