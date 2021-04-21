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Формула 1 / Новость

Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано

Автор:
, ответственный редактор

Заезды с участием Карлоса Сайнса нацелены на отработку стандартных процедур, что поможет испанцу на предстоящих Гран При

Ferrari начала новые тесты на машине 2018 года во Фьорано

В нынешнем сезоне Скудерия активно использует машину 2019 года на своей домашней тестовой трассе. Еще в феврале команда провела во Фьорано целую неделю, дав возможность сесть за руль как своим основным пилотам, так и молодежи из Академии, включая россиянина Роберта Шварцмана.  

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В преддверии Гран При Эмилии-Романьи в Имоле команда устроила новую сессию для Шарля Леклера, чтобы позволив своему гонщику дополнительно потренировать различные элементы уик-энда. 

На этот раз по той же программе во Фьорано отработает Карлос Сайнс. В условиях предельного ограничения официальных предсезонных сессий у испанца не было возможности в полной мере отработать те приемы, которые использует Ferrari.

В частности, Карлос никогда не ездил на Ferrari по сырой трассе – из-за этого по ходу недавней гонки в Имоле он дважды оказывался за пределами асфальта по причине неверного выбора тормозного баланса. После этого гонщик, по собственному признанию, избрал более осторожный подход к управлению, что неизбежно сказалось на темпе. 

В среду Сайнс получит возможность отработать изменение параметров машины при помощи кнопок и рычажков на руле. Если довести эти действия до автоматизма, это сильно поможет на Гран При. Также в программу входит еще ряд различных процедур. 

В четверг Сайнса в кокпите SF71H сменят Мик Шумахер и Каллум Илотт. 

На этой неделе Mercedes проводит в Имоле тесты 18-дюймовых шин по программе Pirelli. За руль впервые после своей аварии вернулся Валттери Боттас. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Фьорано
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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