Ferrari на подиуме, Williams в топ-10. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии

Ferrari на подиуме

Две недели назад Шарль Леклер имел все шансы оказаться на подиуме, но красный флаг и сломанное радио перед рестартом лишили его третьего места. Однако, в Портимане у монегаска и его напарника Карлоса Сайнса шансы на топ-3 должны быть еще выше.

По первым двум этапам очевидно, что скорость у Ferrari есть. Если итальянцы и уступают McLaren в борьбе за третье место, то совсем чуть-чуть. Португальская же трасса располагает к тому, чтобы на этот раз быстрее оказались машины из Маранелло.

Скудерия и в прошлом году была в Португалии лучшей из остальных: Леклер стал четвертым и в квалификации, и в гонке. А с более мощным мотором Ferrari наверняка должна сохранять этот статус.

Что до подиума, то плохая форма Валттери Боттаса и нестабильность Серхио Переса на старте сезона явно оставляют шанс на одну из трех призовых позиций.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams в топ-10

Давно мы не могли всерьез ждать от пилотов из Гроув выхода в третий сегмент квалификации или попадания в очки. Но, кажется, время пришло. Да, такой прогноз и сейчас остается весьма оптимистичным, но право на жизнь имеет.

В Имоле Джордж Расселл наверняка финишировал бы в десятке, если бы не та чрезмерная атака на Валттери Боттаса. При этом в квалификации в Q2 умудрились выйти и Расселл, и его партнер Латифи.

Джордж был в Q2 и в прошлом году в Портимане, так почему сейчас не замахнуться еще на один шаг вперед? Прямо сейчас стабильными участниками третьего сегмента кроме двух команд-лидеров выглядят разве что Леклер, Норрис да Гасли. Так что свободные места есть.

Что до гонки, то там шансы всегда возрастают: главное сильно не отстать и ни во что не вляпаться. Сильно не отстать машина сейчас позволяет и Расселлу, и Латифи. А после Имолы Джордж уж явно постарается избегать любых опасных ситуаций. Все козыри на руках?

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Боттас провалится

Если в Бахрейне Валттери еще выглядел пусть не участником битвы лидеров, но хотя бы верным оруженосцем Хэмилтона, то в Имоле он провел один из худших Гран При в карьере. И теперь давление на финна превысило допустимый для жизни уровень.

Как мы неоднократно видели, Боттас не из тех, кто собирается в трудные минуты. А в Португалии он и год назад оказался неконкурентоспособен. Но тогда Mercedes еще была однозначно лучшей машиной в пелотоне. Теперь же ситуация изменилась, и стоит чуть не дожать до максимума, как впереди окажется не только Red Bull, но и McLaren с Ferrari в придачу. А тут еще и совсем ненужная авария в Имоле и замена кокпита.

В общем, новые ошибки и провал в середину десятки в исполнении Валттери весьма вероятны.

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Валттери Боттас, Mercedes F1 AMG Фото: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Aston Martin без очков

Бывший розовый Mercedes прошедшей зимой позеленел и растерял всю скорость. Пока Aston Martin спасает лишь внезапная стабильность Лэнса Стролла, который цепляется и за Q3, и за очки. Однако канадец уже дважды прошел по грани, не справляясь в концовке гонок. Так что его серия финишей в топ-10 висит на волоске, и его наверняка оборвут уже в Португалии.

Сложность трассы в Алгарве, скоростной и узкой, повышает требования к пилотам. А нынешняя машина Aston Martin не может компенсировать никаких ошибок гонщика.

Что до Феттеля, то в нынешнем положении Себа просто уик-энд без ошибок и поломок был бы глотком свежего воздуха. Вот только вряд ли этот воздух занесет его в топ-10.

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Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Гасли в топ-5

Пьер начал сезон с феноменальной скоростью, которая никак не переходит в результат. Француз сумел попасть в топ-5 в обеих квалификациях, но в Бахрейне уже на старте повредил машину, а в Имоле выбрал неудачную тактику со стартом на дождевых шинах.

При этом уже в Италии Гасли показал, что готов прорываться в гонке, даже на не способствующей этому трассе. Год назад в Портимане француз заехал в пятерку лучших, став в квалификации девятым. В этот раз ему по силам превзойти свой субботний результат и повторить воскресный. Главное, чтобы на этот раз обошлось без внешних проблем.

Результаты Гран При Португалии-2020: