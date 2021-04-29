Ferrari на подиуме, Williams в топ-10. Пять смелых прогнозов на Гран При Португалии
Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа в Портимане
Ferrari на подиуме
Две недели назад Шарль Леклер имел все шансы оказаться на подиуме, но красный флаг и сломанное радио перед рестартом лишили его третьего места. Однако, в Портимане у монегаска и его напарника Карлоса Сайнса шансы на топ-3 должны быть еще выше.
По первым двум этапам очевидно, что скорость у Ferrari есть. Если итальянцы и уступают McLaren в борьбе за третье место, то совсем чуть-чуть. Португальская же трасса располагает к тому, чтобы на этот раз быстрее оказались машины из Маранелло.
Скудерия и в прошлом году была в Португалии лучшей из остальных: Леклер стал четвертым и в квалификации, и в гонке. А с более мощным мотором Ferrari наверняка должна сохранять этот статус.
Что до подиума, то плохая форма Валттери Боттаса и нестабильность Серхио Переса на старте сезона явно оставляют шанс на одну из трех призовых позиций.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Williams в топ-10
Давно мы не могли всерьез ждать от пилотов из Гроув выхода в третий сегмент квалификации или попадания в очки. Но, кажется, время пришло. Да, такой прогноз и сейчас остается весьма оптимистичным, но право на жизнь имеет.
В Имоле Джордж Расселл наверняка финишировал бы в десятке, если бы не та чрезмерная атака на Валттери Боттаса. При этом в квалификации в Q2 умудрились выйти и Расселл, и его партнер Латифи.
Джордж был в Q2 и в прошлом году в Портимане, так почему сейчас не замахнуться еще на один шаг вперед? Прямо сейчас стабильными участниками третьего сегмента кроме двух команд-лидеров выглядят разве что Леклер, Норрис да Гасли. Так что свободные места есть.
Что до гонки, то там шансы всегда возрастают: главное сильно не отстать и ни во что не вляпаться. Сильно не отстать машина сейчас позволяет и Расселлу, и Латифи. А после Имолы Джордж уж явно постарается избегать любых опасных ситуаций. Все козыри на руках?
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Боттас провалится
Если в Бахрейне Валттери еще выглядел пусть не участником битвы лидеров, но хотя бы верным оруженосцем Хэмилтона, то в Имоле он провел один из худших Гран При в карьере. И теперь давление на финна превысило допустимый для жизни уровень.
Как мы неоднократно видели, Боттас не из тех, кто собирается в трудные минуты. А в Португалии он и год назад оказался неконкурентоспособен. Но тогда Mercedes еще была однозначно лучшей машиной в пелотоне. Теперь же ситуация изменилась, и стоит чуть не дожать до максимума, как впереди окажется не только Red Bull, но и McLaren с Ferrari в придачу. А тут еще и совсем ненужная авария в Имоле и замена кокпита.
В общем, новые ошибки и провал в середину десятки в исполнении Валттери весьма вероятны.
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Фото: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Aston Martin без очков
Бывший розовый Mercedes прошедшей зимой позеленел и растерял всю скорость. Пока Aston Martin спасает лишь внезапная стабильность Лэнса Стролла, который цепляется и за Q3, и за очки. Однако канадец уже дважды прошел по грани, не справляясь в концовке гонок. Так что его серия финишей в топ-10 висит на волоске, и его наверняка оборвут уже в Португалии.
Сложность трассы в Алгарве, скоростной и узкой, повышает требования к пилотам. А нынешняя машина Aston Martin не может компенсировать никаких ошибок гонщика.
Что до Феттеля, то в нынешнем положении Себа просто уик-энд без ошибок и поломок был бы глотком свежего воздуха. Вот только вряд ли этот воздух занесет его в топ-10.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Гасли в топ-5
Пьер начал сезон с феноменальной скоростью, которая никак не переходит в результат. Француз сумел попасть в топ-5 в обеих квалификациях, но в Бахрейне уже на старте повредил машину, а в Имоле выбрал неудачную тактику со стартом на дождевых шинах.
При этом уже в Италии Гасли показал, что готов прорываться в гонке, даже на не способствующей этому трассе. Год назад в Портимане француз заехал в пятерку лучших, став в квалификации девятым. В этот раз ему по силам превзойти свой субботний результат и повторить воскресный. Главное, чтобы на этот раз обошлось без внешних проблем.
Результаты Гран При Португалии-2020:
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|44
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|66
|1:29'56.828
|26
|2
|77
|Валттери Боттас
|Mercedes
|66
|1:30'22.420
|25.592
|18
|3
|33
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|66
|1:30'31.336
|34.508
|15
|4
|16
|Шарль Леклер
|Ferrari
|66
|1:31'02.140
|1'05.312
|12
|5
|10
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|65
|1:30'13.864
|1 Lap
|10
|6
|55
|Карлос Сайнс
|McLaren
|65
|1:30'15.280
|1 Lap
|8
|7
|11
|Серхио Перес
|Racing Point
|65
|1:30'16.886
|1 Lap
|6
|8
|31
|Эстебан Окон
|Renault
|65
|1:30'18.457
|1 Lap
|4
|9
|3
|Даниэль Риккардо
|Renault
|65
|1:30'19.151
|1 Lap
|2
|10
|5
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|65
|1:30'20.291
|1 Lap
|1
|11
|7
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|65
|1:30'26.810
|1 Lap
|12
|23
|Александр Элбон
|Red Bull
|65
|1:30'33.049
|1 Lap
|13
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|65
|1:30'47.438
|1 Lap
|14
|63
|Джордж Расселл
|Williams
|65
|1:30'55.041
|1 Lap
|15
|99
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|65
|1:31'07.621
|1 Lap
|16
|20
|Кевин Магнуссен
|Haas
|65
|1:31'10.875
|1 Lap
|17
|8
|Ромен Грожан
|Haas
|65
|1:31'13.472
|1 Lap
|18
|6
|Николя Латифи
|Williams
|64
|1:30'01.078
|2 Laps
|19
|26
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|64
|1:30'28.169
|2 Laps
|dnf
|18
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|51
|1:12'34.495
|15 Laps
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Валттери Боттас , Пьер Гасли
|Команды
|Ferrari , Williams , Aston Martin Racing
|Автор
|Иван Матушкин