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Формула 1 / Гран При Турции / Анонс

Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции

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Ferrari на подиуме, Квят без успеха. Пять смелых прогнозов на Гран При Турции
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, редактор

В преддверии возвращения Турции в календарь Формулы 1 Иван Матушкин делится неочевидными ожиданиями от Гран При

Леклер на подиуме

Прогресс Ferrari дает свои плоды: Шарль пять Гран При подряд завершил в топ-8, а в квалификациях вполне претендует на второй ряд (в Имоле отставание от Гасли было вполне преодолимым). 

В Эмилии-Романьи Леклер вполне мог бы претендовать на подиум, продлись период сейфти-кара чуть меньше, или прими Ferrari другое стратегическое решение и не оставь пилота на холодных жестких шинах. По чистой скорости, конечно, Шарль в топ-3 не входит, но в трех из пяти последних Гран При кто-то из тройки лидеров неизменно терпел неудачи. А в борьбе с настроенной на медленные повороты Renault в скоростной Турции Леклер может и преуспеть.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Квят без очков

В Имоле AlphaTauri была невероятно хороша и даже претендовала бы на подиум, не сломайся у Гасли машина. Однако там для команды из Фаэнцы сошелся ряд факторов, включая удобство трассы и проведенные на ней заранее тесты. При всем том, в гонке чистая скорость Квята вела его скорее на седьмое-восьмое место, чем на итоговое четвертое. 

Понятно, что судьба в этом сезоне невероятно балует Пьера и Даниила, но если это продолжится и в Стамбуле, то подарков стоит ждать скорее для Гасли. Во-первых, француз все-таки лучше проводит сезон. Во-вторых, как бы стоически Квят не переносил известия о скором увольнении, опыт показывает: россиянин часто дрожит под психологическими ударами. И пока он обратного не доказал.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Ферстаппен на первом ряду

Надежды Red Bull побороться с Mercedes хотя бы в конце сезона, как-то постепенно разбились. Макс Ферстаппен не тянет в одиночку против двух соперников, так что Боттас с Хэмилтоном даже если не бьют голландца чистой скоростью, то опережают тактически. 

Сейчас ждать победы от Макса можно лишь в том случае, если у чемпионов что-то пойдет капитально не так. Но вот в квалификации Ферстаппен еще может прыгнуть выше головы. Тем более, что в субботу в Стамбуле обещают дождь. Если он затронет и квалификацию, то шансы голландца на маленький сюрприз возрастут.

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Райкконен опять в топ-10

В Имоле Кими удалось всего во второй раз за сезон попасть в топ-10, но в Стамбуле финн вполне может вновь разжиться зачетными очками. Во-первых, Райкконен – один из трех пилотов с существенным опытом на турецкой трассе. Причем у Кими этот опыт по большей части положителен: он провел здесь всего одну неудачную гонку, трижды был на подиуме и один раз сошел уже на первом круге. 

В случае с незнакомыми большинству пилотов трассами, опыт может сыграть очень важную роль. В Стамбуле, конечно, всем дадут потренироваться в пятницу, но три часа на тренировке это не то же, что пять боевых Гран При. 

К тому же, Alfa Romeo большую часть осени смотрится вполне боеспособной командой. По крайней мере в той части пелотона, что ожесточенно борется за одно-два очка. Так что все карты у Кими на руках.

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Кими Райкконен, Alfa Romeo, на пресс-конференции

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Стролл придет в себя

Лэнс не был в очках со времен своего подиума в Монце. В трех из пяти проведенных с тех пор Гран При он не добрался до финиша, а в одном даже не стартовал. Этап в Имоле же канадец провел совершенно провально. 

Трудно сказать, дело тут в неподошедших его стилю езды обновлениях машины, последствиях перенесенной болезни или психологическом давлении, которое на канадца свалилось из-за увольнения Серхио Переса. 

Но теперь коронавирус остался в относительно далеком прошлом, шум вокруг Переса утих и Строллу пора наконец показать, что его нанимают не только из-за родственных связей. Ведь первую половину сезона Лэнс провел вполне достойно.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Турции

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 5 0 1 1 13

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 5 1 1 1 12
Себастьян Феттель (Ferrari) 5 1 1 1 8

Серхио Перес (Racing Point)

 1 0 0 14 0
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Пилоты Кими Райкконен , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Лэнс Стролл , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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