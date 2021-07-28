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Формула 1 / Гран При Венгрии Анонс

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

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В преддверии последнего Гран При до летнего перерыва стандартно делимся нестандартными прогнозами

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Феттель вернется в очки

Сезон у Себастьяна идет как на качелях. После трех подряд хороших Гран При в Монако, Баку и Франции случились три подряд гонки без очков. Но кажется, теперь маятник должен качнуться в другую сторону.

Во-первых, Венгрия должна лучше подойти Aston Martin. Зеленый болид в целом лучше смотрится на трассах с медленными поворотами, а медленнее «Хунгароринга» мало что в этой жизни бывает. По крайней мере, в Формуле 1.

Что касается самого Феттеля, то он в Венгрии стабильно хорош. Даже в худшие свои сезоны, вроде прошлогоднего. Видимо, сказывается отсутствие резких выходов из поворотов, в которых Себ чаще всего теряет время, борясь с задней частью болида. 

К тому же, на необгонной трассе самым важным становится квалификация и старт. А с ними у Феттеля в последнее время порядок. Так что топ-10 ему явно светит. 

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Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Алонсо в топ-7

Нандо, кажется, и впрямь забыл о двухлетней паузе в карьере и набрал шикарную форму. На последних Гран При Алонсо стабильно входит в число лучших пилотов, и нет причин, чтобы в Венгрии эта серия прервалась. 

Alpine в этом году хоть и не хватает подиумов с неба, но стабильно едет на всех трассах. За 10 этапов команда осталась без очков лишь в Бахрейне, да и то из-за схода Алонсо. А самому Фернандо венгерский этап должен подойти как нельзя хорошо.

Все последние гонки испанец удивляет стартовыми чудесами, но затем начинает постепенно отдавать позиции. При этом, оборона Алонсо – настоящий мастер-класс. В Венгрии вместе с Фернандо обороняться будет сама трасса. Так что запрыгнув повыше в начале гонки, ветеран Alpine имеет все шансы там же и остаться.

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Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin обойдет AlphaTauri

Борьба за пятое место Кубка конструкторов в этом году получается весьма горячая. Ее ведут сразу три команды, а исход сейчас не предскажет никто. Однако, после Венгрии лидером этой борьбы должен стать Aston Martin.

Сейчас британский бренд на одно очко отстает от AlphaTauri, причем обе команды провели три не самых ярких этапа подряд. В Венгрии ситуация наверняка должна измениться – медленная трасса лучше подойдет обоим болидам. Но вот не всем пилотам. 

От Юки Цуноды на подобном автодроме пока ждать успехов не приходится, а вот шансы Лэнса Стролла повыше. Да и Себастьян Феттель выглядит предпочтительнее в противопоставлении с Пьером Гасли на медленной трассе. А значит, отыграть пару очков Сильверстоун у Фаэнцы должен.

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Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari на первом ряду

После невероятного успеха Шарля Леклера в квалификации Монако говорилось, что если монегаск где и сможет его повторить, так это в Венгрии. Правда, Шарль уже повторил достижение в Баку. Но надежд на «Хунгароринг» это никак не отменяет. 

Ferrari явно лучше всего чувствует себя на трассах с медленными поворотами. Вдобавок, болид Скудерии продолжает прогрессировать и смотрится уже как минимум не хуже McLaren. 

Про способности самого Шарля творить чудеса по субботам мы все знаем. Ну и непонятно, в каком состоянии после аварии и смены шасси будет Макс Ферстаппен. Сложите все это и поймете, что Леклер очень близок к позиции на первом ряду стартовой решетки.

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Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Перес вне топ-5

Чеко всегда был специалистом по трассам, ничем не похожим на «Хунгароринг». Мексиканец любит скорость, разгон и резкие торможения. Все то, чем в Венгрии даже не пахнет. Неудивительно, что за 10 этапов на этой трассе Перес ни разу не был выше седьмого места, а его средняя позиция на финише – 11-я.

Понятно, что на Red Bull добиться успеха Чеко будет попроще. Но в Венгрии уж очень многое значит квалификация, а именно с ней у мексиканца наибольшие проблемы. Так что я бы не ждал его не только в борьбе за подиум, но и на ближайших подступах к ней. Слишком велик шанс застрять за Сайнсом/Феттелем/Норрисом/Алонсо, да так там и остаться. 

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Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Венгрии

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 14 1 8 1 18,3
Себастьян Феттель (Aston Martin) 14 2 2 1 12
Макс Ферстаппен (Red Bull) 6 1 0 2 11,3

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 18 3 1 1 11,2
Фернандо Алонсо (Alpine) 17 3 1 1 9,6
Даниэль Риккардо (McLaren) 10 1 1 1 7,1
Валттери Боттас (Mercedes) 8 1 0 3 7
Пьер Гасли (AlphaTauri) 3 1 0 6 5,3
Шарль Леклер (Ferrari) 3 1 0 4 4
Карлос Сайнс (Ferrari) 6 1 0 5 4
Лэнс Стролл (Aston Martin) 4 0 0 4 3
Серхио Перес (Red Bull) 10 2 0 8 1,2
Ландо Норрис (McLaren) 2 0 0 9 1
Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 9 0,7
Джордж Расселл (Williams) 2 0 0 16 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 2 0 0 17 0
Николя Латифи (Williams) 1 0 0 19 0
Никита Мазепин (Haas) 0        
Мик Шумахер (Haas) 0        
Юки Цунода (AlphaTauri) 0        
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