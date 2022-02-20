Ferrari: На F1-75 уже есть скопированная у конкурентов деталь
Маттиа Бинотто признает, что его команда смогла успешно подсмотреть за новинками конкурентов
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17 февраля Ferrari представила автомобиль для сезона Формулы 1 2022 года. К тому моменту свои презентации провели уже 6 других команд, включая McLaren – коллектив основных конкурентов Скудерии.
Ferrari признала, что за это время сумела успешно «подглядеть» в концепции соперников и найти деталь, которую уже получилось интегрировать в F1-75.
«Посмотрим, есть ли интересные идеи, которые мы можем перенять, – цитирует главу Ferrari Маттиа Бинотто издание F1-Insider. – На F1-75 уже есть часть от одной из представленных несколько дней назад машин. Во время презентаций все друг за другом подсматривают».
Напомним, что с 23 по 25 февраля в Барселоне состоится первая часть предсезонных тестов Формулы 1.
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