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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Ferrari: Мы все равно не выиграли бы в Венгрии

Маттиа Бинотто объяснил, почему у его команды изначально были очень малые шансы на успех в гонке на «Хунгароринге»

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Ferrari: Мы все равно не выиграли бы в Венгрии
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Шарль Леклер в прошедшее воскресенье вышел в лидеры Гран При Венгрии на середине дистанции, однако последующий переход на шины Hard оказался тактической ошибкой и отбросил гонщика на шестое место. 

Другой пилот Ferrari Карлос Сайнс, который также провел два первых отрезка гонки на сликах Medium, в концовке получил самые мягкие слики Soft – но и он не попал на подиум, оставшись четвертым.  

И хотя после финиша руководитель команды Маттиа Бинотто заявил, что тактические действия его подчиненных были верными, позже он признал, что Ferrari в любом случае не имела шансов отобрать победу на «Хунгароринге» у Макса Ферстаппена.

На прямой вопрос, возможно ли было выиграть Гран При, он ответил: «Я так не думаю. Сегодня нам прежде всего не хватало скорости. Нет, я считаю, сегодня мы не могли победить. И причина этого мне пока не понятна. 

Впервые за 13 гонок нынешнего сезона наш темп не позволял претендовать на победу. И чтобы понять, почему так, надо прежде всего проанализировать работу машины. 

Я почти не сомневаюсь, что мы со всем разберемся. В том числе и с тем, почему шины работали недостаточно хорошо». 

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Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Карлос Сайнс добавил: «Если бы в гонке у нас был пятничный темп, мы бы легко добились дубля. Сегодня мне приходилось биться с машиной на каждом круге. Баланса не было вообще.

Я не мог атаковать, так как передние шины мгновенно начинали изнашиваться. И я вообще не удивлен, что финишировал четвертым, так как ощущения от машины были скверными».

Он добавил: «Если сравнить по скорости меня и Льюиса [Хэмилтона], то нет сомнений, что в пятницу мы были гораздо быстрее его, а к гонке стали медленнее.  

Нам пришлось проводить пит-стопы так рано, потому что передние шины изнашивались. Может быть, темп сам по себе был неплохим, но резины хватало на 15 кругов. И нам обязательно надо понять, почему снижение температуры так ударило по нам. 

Не знаю, что происходило у соперников, но для нас изменение условий привело к сильным и неожиданным последствиям».

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