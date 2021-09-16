Ferrari: Мы все еще проигрываем Mercedes 20 л.с.

На Гран При Италии пилоты McLaren финишировали первым и вторым, в то время как гонщики Ferrari заняли четвертое и шестое места. Из-за этого Скудерия вновь уступила британской команде третье место в Кубке конструкторов и теперь отстает от нее на 13,5 очков.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто считает, что поражение было вызвано разницей в мощности силовых установок. В прошлом сезоне итальянцы испытывали с этим большие проблемы, а в этом добились существенного улучшения. Однако до уровня моторов Mercedes, которые использует McLaren, их двигатели все еще не дотягивают.

«Монца подтвердила, что Ferrari уступает соперникам 20 л.с., – цитирует Бинотто Speedweek. – Это для нас не новость и поражение в Монце – не повод вешать нос. Мы трудимся над улучшением мотора, который хотим начать использовать уже в этом году.

Конечно, обидно проиграть столько очков прямым конкурентам. Но в целом, мы выступили неплохо. Не могу пожаловаться ни на пилотов, на ни стратегию, ни на пит-стопы».

Ранее сообщалось, что обновленный двигатель Ferrari привезет в октябре на Гран При Турции.