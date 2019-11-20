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Формула 1 / Новость

Ferrari: Мы почти догнали Red Bull в поворотах

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Ferrari: Мы почти догнали Red Bull в поворотах
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
20 нояб. 2019 г., 11:59

В Скудерии попробовали использовать настройки для увеличения прижимной силы – и в Сан-Паулу смогли подобраться вплотную к лидерам в этой области.

Ferrari завоевала шесть поул-позиций подряд после летнего перерыва, однако по ходу двух последних Гран При сильнейшими в субботу становились соперники.

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В Бразилии алые машины были очень быстры на прямых в пятницу, однако в квалификации и гонке их темп ощутимо снизился. Хотя отчасти это можно объяснить различием в режимах работы мотора, у Ferrari едва ли было преимущество на прямых «Интерлагоса», где и итальянская команда, и Mercedes были удивлены скоростью машин Red Bull.

На фоне слухов и предположений, что это стало еще одним доказательством действия новых технических директив FIA, руководитель Ferrari Маттиа Бинотто после гонки – как и двумя неделями ранее в Остине – объяснил, что спад максимальной скорости был связан с настройками машины.

«Они были быстры не просто на всем круге, они были быстры на прямых, – сказал он про Red Bull. – Нам следует проанализировать это. Но если сравнить силы в квалификации, то, полагаю, мы идем почти вровень в тех ситуациях, кто важное значение играет сцепление с трассой (то есть в поворотах – прим.ред.). Мы также были очень близки на прямых. Думаю, тут дело в балансе аэродинамической конфигурации.

Возможно, это самый первый раз, когда мы столь близки к ним в поворотах. Это показывает, что мы движемся в другом направлении по части настроек, уделяя внимание скорости в поворотах».

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Бинотто объяснил, что существует связанная с шинами ошибка в настройках, из-за которой Ferrari была медленнее в Остине, хотя многие считали, что это стало следствием вмешательства FIA.

«Ситуация в Бразилии была похожа на Мексику и на предыдущие гонки, – сказал глава Скудерии. – Нам все еще немного недостает темпа в гонке. Не слишком сильно, но этого хватило бы, чтобы держаться впереди.

Себастьян [Феттель] комфортно держался на третьем месте, он был быстрее, чем по крайней мере один Mercedes и еще один Red Bull. Шарль [Леклер] после старта с 14-й позиции смог бы добраться до подиума, поэтому с темпом в гонке все было в порядке.

Гонка в Остине сложилась довольно плохо. Она не вяжется с остальными. Что там произошло, нам пока не слишком ясно. С балансом были проблемы, у гонщиков возникли трудности с прогревом шин. Дело в настройках, это связано с шинами. Мы внесли кое-какие изменения, но считаем эту ситуацию специфической».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Скотт Митчелл

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