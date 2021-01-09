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Формула 1 / Аналитика

Ferrari может сократить зарплаты из-за потолка бюджетов

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Ferrari может сократить зарплаты из-за потолка бюджетов
Автор:
, ответственный редактор

В Маранелло ищут выход, чтобы сохранить сотрудников, но вписаться в потолок расходов

Цель Ferrari в 2021 году – вернуть себе хотя бы третье место в Кубке конструкторов после падения на шестую строчку в 2020-м. Так низко команда не падала с 1980-го, но зимой босс Скудерии Маттиа Бинотто пообещал фанатам большой скачок в качестве машины.

В Маранелло ждали усиления технического штаба, однако команда может потерять часть рабочей силы из-за введенного в 2021 году потолка расходов в Формуле 1. При лимите в 145 млн долларов на год топ-командам явно придется увольнять сотрудников, и такой сложный процесс точно может сказаться на функционировании всего коллектива.

«Нам дали шесть месяцев, – пояснил Бинотто. – Мы просили больший срок, но и нынешний был компромиссом. Увольнения? Это было бы совершенно неправильно. Шестимесячный срок необходимо расширить, хотя бы до конца 2021 года. Мы пытаемся перевести своих сотрудников в департамент дорожных машин, ведь у нас очень большая компания. У нас есть возможности, но это непростая работа».

Проблема в контрактах. Например, в Великобритании трудовое законодательство гораздо более гибкое, чем в Италии, поэтому объективные причины делают работу с сотрудниками для Ferrari намного сложнее, чем для Mercedes и Red Bull.

К тому же, Скудерия пытается не разбазарить человеческий капитал, который долгие годы копила. Для этого команда применяет разные стратегии: Симоне Реста, например, уже стал техническим директором Haas. Он по-прежнему имеет контракт с Ferrari, но платить ему будет команда Гюнтера Штайнера. Временная база американской команды строится в Маранелло, где кроме Ресты будут работать еще 40 инженеров.

Джок Клиа, обладатель большой зарплаты, был переведен на роль наставника молодых пилотов в Академии Ferrari, расходы на которую выведены из-под потолка бюджетов. Некоторые специалисты отправятся работать над гонками GT, где обсуждают возможность выступления в Ле-Мане. Много других сотрудников пойдут работать над серийными автомобилями, благо из-за плана по наращиванию производства компания и так собиралась расширять свой штат. 

Но, конечно, всего этого не будет достаточно – нужны более жесткие действия. Чтобы сокращения не слишком сильно затронули гоночный департамент (лишь три самых больших зарплаты в котором исключены из потолка бюджетов), предлагают уволить лишь сотрудников с дублирующимися задачами, а остальным сократить зарплаты.

Такую деликатную операцию провернуть непросто, ведь в ее результате талантливые инженеры могут покинуть команду, полагая, что за пределами Маранелло их оценят подороже. Особенно вероятны такие действия со стороны иностранцев.

Проблема сложна и требует решения. И, конечно, за ним последуют недовольства, особенно сейчас, когда Ferrari надо реализовать весь свой потенциал после прошлогоднего провала. Поэтому сейчас и идут обсуждения всех вариантов. Ведь на Ferrari ограничение расходов в Ф1 повлияет куда сильнее, чем на соперников, которым сопутствует более гибкое британское законодательство.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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