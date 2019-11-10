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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Ferrari может поставить на болид Леклера мотор 2020 года

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Ferrari может поставить на болид Леклера мотор 2020 года
Автор:
, ответственный редактор
10 нояб. 2019 г., 11:09

Установка на машину монегаска четвертого по счету двигателя обречет пилота на потерю позиций на стартовой решетке – однако решающим фактором может оказаться специфика трассы, на которой пройдет Гран При Бразилии.

На субботней тренировке перед Гран При США Шарль Леклер был вынужден припарковать свой автомобиль на обочине из-за проблем с двигателем (представители Ferrari позже объявили, что причиной стала утечка масла). Вскоре после этого механики установили на болид монегаска двигатель т.н. второй версии, который впервые использовался по ходу Гран При Канады и после этого отработал добрую треть сезона.

Изучив данные телеметрии на базе команды, инженеры пришли к выводу, что дальше этот двигатель может работать только в наименее агрессивных режимах, что ограничивает возможности его использования пятничными тренировками.

Это ставит Ferrari перед вопросом, как поступать дальше: пытаться подготовить к двум последним гонкам сезона двигатель, который подвел Леклера в США – или установить на болид монегаска совершенно новый мотор. По имеющейся у Motorsport.com информации, «американский» двигатель признан в целом пригодным для дальнейшего использования: на тренировке в Остине возникла утечка не масла, а охлаждающей жидкости – и хотя температура агрегата некоторое время была выше расчетной, к серьезным повреждениям двигателя это не привело.

Однако в связи с жестким ограничением на операции, которые команды могут проводить с силовыми установками между гонками, стопроцентной уверенности в надежности двигателя у команды быть не может. Поэтому у Ferrari есть искушение использовать четвертый в этом сезоне мотор – причем мотор, где уже будет реализован ряд доработок по программе подготовки к сезону 2020 года.

Установка четвертого по счету мотора станет причиной потери Леклером 10 мест на стартовой решетке ближайшего Гран При Бразилии. Это, в свою очередь, не лучшим образом скажется на шансах пилота Ferrari в борьбе за 3-е место общего зачета с Максом Ферстаппеном, который сейчас отстает всего на 14 очков.

С другой стороны, автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу весьма требователен к характеристикам мотора – и из-за достаточно большого процента дистанции (70 %), который гонщики проезжают на полном газу, и из-за своего расположения на сравнительно большой высоте над уровнем моря (786 метров). Таким образом, у Ferrari есть серьезные аргументы в пользу любого из двух вариантов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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