Ferrari может поставить на болид Леклера мотор 2020 года

На субботней тренировке перед Гран При США Шарль Леклер был вынужден припарковать свой автомобиль на обочине из-за проблем с двигателем (представители Ferrari позже объявили, что причиной стала утечка масла). Вскоре после этого механики установили на болид монегаска двигатель т.н. второй версии, который впервые использовался по ходу Гран При Канады и после этого отработал добрую треть сезона.

Изучив данные телеметрии на базе команды, инженеры пришли к выводу, что дальше этот двигатель может работать только в наименее агрессивных режимах, что ограничивает возможности его использования пятничными тренировками.

Это ставит Ferrari перед вопросом, как поступать дальше: пытаться подготовить к двум последним гонкам сезона двигатель, который подвел Леклера в США – или установить на болид монегаска совершенно новый мотор. По имеющейся у Motorsport.com информации, «американский» двигатель признан в целом пригодным для дальнейшего использования: на тренировке в Остине возникла утечка не масла, а охлаждающей жидкости – и хотя температура агрегата некоторое время была выше расчетной, к серьезным повреждениям двигателя это не привело.

Однако в связи с жестким ограничением на операции, которые команды могут проводить с силовыми установками между гонками, стопроцентной уверенности в надежности двигателя у команды быть не может. Поэтому у Ferrari есть искушение использовать четвертый в этом сезоне мотор – причем мотор, где уже будет реализован ряд доработок по программе подготовки к сезону 2020 года.

Установка четвертого по счету мотора станет причиной потери Леклером 10 мест на стартовой решетке ближайшего Гран При Бразилии. Это, в свою очередь, не лучшим образом скажется на шансах пилота Ferrari в борьбе за 3-е место общего зачета с Максом Ферстаппеном, который сейчас отстает всего на 14 очков.

С другой стороны, автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу весьма требователен к характеристикам мотора – и из-за достаточно большого процента дистанции (70 %), который гонщики проезжают на полном газу, и из-за своего расположения на сравнительно большой высоте над уровнем моря (786 метров). Таким образом, у Ferrari есть серьезные аргументы в пользу любого из двух вариантов.