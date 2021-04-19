Ferrari может обойти McLaren: вот 6 причин

Ferrari на втором этапе подряд осталась без подиума, но смогла занять четвертое и пятое места. Что еще важнее, команда показала реальные причины, которые позволят ей вернуться на третье место в чемпионате.

Понятно, что в Маранелло не слишком довольны исходом гонки. Учитывая, как складывались обстоятельства, Шарль Леклер вполне мог финишировать вторым вслед за Максом Ферстаппеном. При этом гонка в Имоле оказался для Скудерии гораздо более воодушевляющей, чем в Бахрейне. И не только по результату.

Два эффективных пилота

Ferrari, кажется, единственная команда, у которой есть пара равных пилотов. Red Bull, Mercedes и McLaren опираются на одного лидера, в то время как второй гонщик сталкивается с проблемами (Перес, Боттас и Риккардо).

А вот Карлос Сайнс, после посредственного 11-го места в квалификации, поднялся на пятое в гонке, финишировав прямо позади напарника. Старт у испанца получился сложным, он старался выжать побольше скорости на мокрой трассе и ошибался. Но найдя темп, Карлос выдал очень крепкую гонку.

Сайнс пока не научился выжимать из SF21 максимум, но его вклад в прогресс машины не подвергается сомнению.

Новое днище

В Ferrari были уверены в скорости SF21 в Имоле и дебют нового днища, которое планировали привезти в Португалию, не был случайностью. В Имоле машина показала, что будучи наследницей SF1000, не имеет с ней ничего общего.

На прошлый болид обновления ставили и вскоре снимали, поскольку они не работали. А вот на SF21 пока все, что пробовали, срабатывало. А значит, развитие машины под руководством Энрико Кардиле движется в верном направлении.

Понятно, что рвать от радости одежду после четвертого места не стоит. Но Ferrari дала фанатам намек на возможные в дальнейшем сюрпризы.

Нагрузка на крыло - сознательный выбор

В квалификации в Имоле Ferrari боем проверила новое заднее крыло с большей аэродинамической нагрузкой, чем у предыдущего. Выбор окупился, позволив Леклеру попасть на второй ряд стартового поля.

Да, Ландо Норриса наказали за срезку трассы, иначе он был бы впереди Шарля. Но если бы SF21 хотела побороться с MCL35M на одном круге, то выбрала бы конфигурацию с меньшим лобовым сопротивлением.

Вместо этого в Ferrari сосредоточились на прижимной силе и не прогадали. Не только потому, что такие настройки лучше подходили под дождевую погоду, но и потому, что они позволили лучше работать с резиной.

Холодная погода явно пошла на пользу Скудерии, которая не слишком комфортно себя чувствовала в жаре Бахрейна. Однако есть ощущения, что в Маранелло, вдобавок, стали лучше понимать, как прогревать шины 2021 года.

Ferrari избавилась от проблем под дождем

В прошлом году у Скудерии была катастрофа в работе с дождевой резиной. Конечно, исправить это помогло увеличение прижимной силы. Но и на прямых Ferrari проигрывала McLaren не так много, как могло показаться.

Максимальная скорость Леклера равнялась 291,3 км/ч против 293 км/ч у Ландо. При этом Ферстаппен и Хэмилтон разгонялись до 291,8 км/ч.

Гран При надо разделить на две фазы

Очевидно, что для Ferrari гонка в Имоле поделилась на две части: до красного флага и после. К рестарту трасса подсохла и Скудерия утратила преимущество нагруженного заднего крыла.

К моменту остановки гонки Леклер имел отрыв в 25 секунд от Норриса, и этого точно хватило бы, чтобы финишировать впереди него.

Кроме прочего, Шарль перед рестартом остался без связи с командой, из-за чего не знал о происходящем вокруг. Монегаск готовился ехать на стартовую решетку для рестарта с места, не зная, что гонка возобновится с хода.

К тому же, в McLaren решили поставить Норрису Soft, который при холодной погоде быстрее можно было прогреть. Это помогло Ландо успешно атаковать Шарля, а затем отбить контратаки.

При этом темп двух пилотов не слишком отличался: лучший круг Норриса после рестарта (1:18.259) был всего на десятую быстрее лучшего круга Леклера (1:18.379). Даже при том, что у McLaren, пожалуй, лучший мотор в чемпионате.

Волна энтузиазма

Сейчас Ferrari может с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что третье место в Кубке конструкторов вовсе не бесплодная фантазия. Да и отставание от двух лидеров сократилось что в квалификации, что в гонке. Так что токсичный туман в Маранелло сменился ветром надежды.

Хотя Скудерия и взяла меньше очков, чем заслуживала, она отстает от McLaren всего на семь баллов. А остальные середняки остались далеко позади. Есть надежда, что с улучшением атмосферы в Ferrari исправится и все остальное.