Ferrari объявит о контракте с Сайнсом до вечера четверга

Утром во вторник Ferrari и Себастьян Феттель официально объявили, что прекратят сотрудничество по окончанию этого сезона. Само собой, теперь болельщиков очень интересует, кто в 2021 году станет новым гонщиком Скудерии. Ждать раскрытия этой информации осталось недолго.

По информации Motorsport.com, итальянская команда уже согласовала ключевые положения контракта с Карлосом Сайнсом. В настоящий момент обсуждаются второстепенные детали, и официальное объявление о переходе испанца в Ferrari ближайшей зимой ожидается в течение 48 часов – то есть не позже вечера четверга.

По нашим данным, McLaren с осени прошлого года была готова продлить контракт с Сайнсом до конца 2021 или даже 2022 года. Однако пилот предпочел не пользоваться этим вариантом – именно с учетом возможности, что одно из мест в Ferrari станет свободным из-за ухода Феттеля.

Со своей стороны, итальянская команда считает Сайнса привлекательным вариантом, так как пилот достаточно молод (25 лет), опытен (провел больше 100 Гран При) и сравнительно дешев. Зарплата Сайнса в этом году оценивается в 8 млн долларов. Это сравнимо с зарплатой Шарля Леклера (10 млн), но гораздо меньше, чем у Себастьяна Феттеля (30 млн) или считавшегося еще одним претендентом на место в Ferrari Даниэля Риккардо (20 млн).