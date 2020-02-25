Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов

В течении первых трех дней тестов в Барселоне гонщики Ferrari управляли болидом SF1000, который почти не отличался от того, какой команда презентовала в Италии 12 февраля. Однако по данным Motorsport.com уже завтра на трассу выйдет модернизированная машина.

Сейчас у Ferrari готовится обновление аэродинамики, которое должно помочь в Гран При Австралии. Но, возможно, его привезут уже в Барселону. Так, передний носовой обтекатель станет уже, как это уже сделано у Mercedes, Red Bull и Renault. Поменяются как передние, так и заденее антикрыло. Наконец, болид получит новый кожух моторного отсека.

Кроме того, логично предположить, что модернизации подвергнется и задняя подвеска. На третий день тестов на болиде Haas Кевина Магнуссена из-за поломки подвески произошел прокол, что вызвало занос и удар о барьер безопасности.

Поскольку Haas как и Alfa Romeo использует не только двигатели, но и заднюю подвеску Ferrari, можно предположить, что именно в Маранелло предстоит решать эту проблему.

Лучшее время в первые дни тестов осталось за Валттери Боттасом, который на Mercedes проехал круг за 1:15,732. Это быстрее лучшего времени Ferrari более чем на две секунды.