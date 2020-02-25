Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
211 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
246 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
260 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
274 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов

Поделились
Комментарии
Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов
Автор:
, ответственный редактор
25 февр. 2020 г., 09:57

Красная машина получит новые крылья, новую носовую часть, кожух двигателя и, возможно, новую заднюю подвеску

В течении первых трех дней тестов в Барселоне гонщики Ferrari управляли болидом SF1000, который почти не отличался от того, какой команда презентовала в Италии 12 февраля. Однако по данным Motorsport.com уже завтра на трассу выйдет модернизированная машина.

Сейчас у Ferrari готовится обновление аэродинамики, которое должно помочь в Гран При Австралии. Но, возможно, его привезут уже в Барселону. Так, передний носовой обтекатель станет уже, как это уже сделано у Mercedes, Red Bull и Renault. Поменяются как передние, так и заденее антикрыло. Наконец, болид получит новый кожух моторного отсека.

Кроме того, логично предположить, что модернизации подвергнется и задняя подвеска. На третий день тестов на болиде Haas Кевина Магнуссена из-за поломки подвески произошел прокол, что вызвало занос и удар о барьер безопасности.

Поскольку Haas как и Alfa Romeo использует не только двигатели, но и заднюю подвеску Ferrari, можно предположить, что именно в Маранелло предстоит решать эту проблему.

Лучшее время в первые дни тестов осталось за Валттери Боттасом, который на Mercedes проехал круг за 1:15,732. Это быстрее лучшего времени Ferrari более чем на две секунды.

Читайте также:

Следующая новость
Mercedes: Наши моторы стали мощнее

Предыдущая новость

Mercedes: Наши моторы стали мощнее
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов

9мин
2
Формула 1

На болидах Формулы 1 появились незнакомые наклейки. Вот что они означают

3
WEC

В гонках на выносливость появилась проблема. Слишком много профессиональных пилотов

4
Формула 1

Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения

5
Формула 1

Mercedes: Наши моторы стали мощнее

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов
F1

Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов

Mercedes: Наши моторы стали мощнее
F1

Mercedes: Наши моторы стали мощнее

Сайнс: Только в Ф1 спортсменам запрещают тренироваться
F1

Сайнс: Только в Ф1 спортсменам запрещают тренироваться

Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения
F1

Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения

Прогноз Проста: Европейский автопром умрет, а Формула 1 будет жить
F1

Прогноз Проста: Европейский автопром умрет, а Формула 1 будет жить

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.