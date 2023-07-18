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Ferrari отстранила Мекиса от технических вопросов

Как рассказал босс Скудерии Фредерик Вассер, после объявления об уходе его помощника в AlphaTauri того перестали посвящать в перспективные идеи команды

Алтай Гек
Автор:
Лоран Мекис, гоночный директор Scuderia Ferrari

Еще в конце апреля компания Red Bull объявила о серьезных перестановках, которые произойдут в принадлежащей ей команде AlphaTauri с 2024 года. Франц Тост, который руководил работой коллектива из Фаэнцы с момента его создания в нынешнем виде в 2006 году, покинет свой пост, его сменит Лоран Мекис, который сейчас является гоночным директором в Ferrari. 

Несмотря на анонсированные перестановки, нынешний чемпионат Мекис проводит в алой униформе, оставаясь по сути вторым человеком в Маранелло. Ferrari попробовала использовать его переход, чтобы переманить из Red Bull нескольких инженеров, однако это отдельная история. 

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Между тем, наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com поинтересовались у главы Скудерии Фредерика Вассера, не опасается ли он, что гоночный директор унесет с собой знания об актуальных процессах и – самое главное – планах команды. 

Француз объяснил, что принял необходимые меры предосторожности в отношении Мекиса. 

«Как только стало известно о его новом контракте, он больше не принимал участие ни в каких технических вопросах, – объяснил француз. – Его задачи ограничились работой на командном мостике по ходу Гран При. Мы сразу обозначили эти условия и старались действовать максимально прозрачно. 

Еще до того, как были приняты окончательные решения, мы уже исключили его из числа участников всех технических брифингов и обсуждения других чувствительных тем».

Вассер добавил, что в команде уже распределили задачи Мекиса между остальными сотрудниками, потому уход Лорана не должен вызвать сложностей в операционной деятельности. 

«[Главный гоночный инженер Диего] Иоверно возьмет на себя большую часть его задач, включая общение с FIA, – объяснил глава Ferrari. – [Энрико] Кардиле продолжит руководить работами с шасси, [Энрико] Гуалтьери – заниматься моторами. Они отвечают за свои направления и отчитываются непосредственно передо мной. 

Я не впервые занимаюсь вопросом оптимизации структуры, и этот вопрос в стадии решения. С уходом Мекиса мы получим хорошую возможность привести все в порядок».

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Фото: Эрик Юниус

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