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Ferrari: Маски станут главной проблемой для персонала Ф1

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Ferrari: Маски станут главной проблемой для персонала Ф1
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 июн. 2020 г., 09:10

Самое популярное защитное средство значительно снижает риск заражения коронавирусом – но в условиях Гран При из-за этого неизбежно возникнут дополнительные сложности

Остается меньше недели до старта Гран При Австрии, который наконец-то даст старт сезону Формулы 1 в 2020 году. Организаторы чемпионата разработали специальные правила работы в условиях, когда коварный вирус, на несколько месяцев изменивший привычную жизнь людей по всему миру, еще не побежден до конца.

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Команды уже опробовали новый регламент работы на тестах, которые активно проводят в последние дни. Кто-то выводит на трассу новейшую машину, кто-то использует технику 2018 года, но пилоты, инженеры и механики в любом случае работают так, как будут это делать в Шпильберге. 

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Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис согласился с мнением своих коллег, что необходимость соблюдать дистанцию замедляет все рабочие процессы. Но еще он отметил, что едва ли не главной сложностью для сотрудников станет необходимость постоянно носить маску.

«Это, если говорить просто, самая большая проблема, – объяснил он Motorsport.com – Парням в гараже придется постоянно носить маски. Мы начинаем осваиваться с этим, они становятся частью обычной жизни. В Ferrari их ношение является обязательным, мы не снимаем маски ни на фабрике, ни в офисе.

Но одно дело – носить их в офисном помещении, а совсем другое – на гоночной трассе, где легко может быть жарче 40 градусов. Теперь ты понимаешь, каково работать медикам, которые постоянно носят маски на работе».

Мекис добавил, что Скудерия даже провела обучение для своих сотрудников, чтобы те научились более эффективно дышать.

«Мы разработали ряд мер, – пояснил он. – Это дыхательные упражнения, перерывы и другие меры, призванные поддержать людей».

Спортивный директор Ferrari также рассказал, что хотя весь персонал и общается между собой, решено по возможности разделить бригады двух гоночных машин. При этом, разумеется, по ходу этапов всегда может возникнуть ситуация – например, экстренный ремонт, – когда потребуется участие всех сотрудников.

«Этого нет в правилах, никто не говорит о «пузыре» для каждой машины, есть только общий командный «пузырь», – объяснил Мекис. – Но мы сами определили два меньших «пузыря» внутри главного, это наша инициатива. 

Это добавит нам устойчивости в случае позитивного теста у кого-нибудь. Все зависит от внутреннего разделения, от ограничения операций и контактов между людьми. Мы попробуем сделать все так, чтобы это не сказалось на работе. Но если потребуется [совместная работа], мы тоже отлично справимся». 

Он добавил: «Даже если где-то не получится соблюсти дистанцию, мы все равно все в масках. Пока мы намерены действовать наиболее безопасным образом. Так меньше соблазнов отказаться от мер безопасности, которые станут нормой».

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Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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