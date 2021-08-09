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Формула 1 Новости

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

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Производители силовых установок пока не пришли к единому мнению

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

Формула 1 продолжает обсуждать новый регламент на силовые установки, который вступит в силу в 2025 году. Ранее сообщалось, что большинство производителей поддерживают сохранение нынешних гибридных моторов с увеличением доли электродвигателя.

Однако по новым данным некоторые команды хотят изменения регламента. AMuS со ссылкой на источник в Маранелло сообщает, что Ferrari хотела бы перейти с нынешних 6-цилиндровых моторов на 4-цилиндровые. 

За введение новых двигателей выступают и в Red Bull. Советник команды Хельмут Марко хочет убрать из силовых установок блок MGU-H, а также стандартизировать турбины, KERS и батареи. А вот в Renault, производящей моторы для Alpine, выступают против подобных перемен.

«Если у нас будет СО2-нейтральное топливо, то незачем переходить на 4 цилиндра. Зачем изобретать колесо?», – сказал технический босс Alpine Марчин Будковски.

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