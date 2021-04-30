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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

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, Главный редактор

Модный принцип равных возможностей теперь используется и в применении к доработанным деталям гоночных машин

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

Среди новых деталей, которые команда Ferrari привезла на Гран При Португалии, есть и днище с доработанной конфигурацией мелких аэродинамических элементов. Отличается количество и размер небольших вертикальных дефлекторов, установленных в конце продольной кромки: на первой версии днища их 3, на самой последней – 6.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, старое днище
Шарль Леклер, Ferrari SF21, новое днище

По ходу пятничных тренировок с доработанным днищем успели поездить оба пилота Скудерии: Шарль Леклер сделал это в первой практике, Карлос Сайнс – во второй. Примечательно, что в обоих случаях пилот, на автомобиле которого стояла новая деталь, в итоговом протоколе оказывался выше своего сокомандника.

При этом, как стало известно итальянской редакции Motorsport.com, в гонке это днище не будет использоваться вообще. Дело в том, что пока в наличии есть только один экземпляр детали – и команда не хочет отдавать его кому-то из гонщиков. Таким способом Скудерия демонстрирует полное равноправие своих пилотов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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