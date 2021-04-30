Среди новых деталей, которые команда Ferrari привезла на Гран При Португалии, есть и днище с доработанной конфигурацией мелких аэродинамических элементов. Отличается количество и размер небольших вертикальных дефлекторов, установленных в конце продольной кромки: на первой версии днища их 3, на самой последней – 6.

По ходу пятничных тренировок с доработанным днищем успели поездить оба пилота Скудерии: Шарль Леклер сделал это в первой практике, Карлос Сайнс – во второй. Примечательно, что в обоих случаях пилот, на автомобиле которого стояла новая деталь, в итоговом протоколе оказывался выше своего сокомандника.

При этом, как стало известно итальянской редакции Motorsport.com, в гонке это днище не будет использоваться вообще. Дело в том, что пока в наличии есть только один экземпляр детали – и команда не хочет отдавать его кому-то из гонщиков. Таким способом Скудерия демонстрирует полное равноправие своих пилотов.