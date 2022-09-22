Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов

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Трехнедельная пауза в календаре сезона Ф1 оказалась очень своевременной для Скудерии. Команда получила возможность проанализировать данные, собранные на недавних этапах, и тщательнее проработать свои новинки.

По ходу тренировок в Монце Карлос Сайнс проводил сравнительные тесты двух версий днища: актуальной (она дебютировала летом в Франции) и предыдущей. К удивлению инженеров, разница между ними на самой быстрой трассе чемпионата оказалась незначительной, но новая все же давала небольшое преимущество – именно ее оставили на квалификацию и гонку.

Впереди Гран При Сингапура на совсем другой трассе. Там нужен большой уровень прижимной силы, потому команда начнет работу с той же конфигурацией машины, какая была в Монако. На «Марине-Бэй» требуется стабильность на разгонах из медленных поворотов, а это одна из сильных сторон Ferrari.

Источники сообщили Motorsport.com, что команда подготовила пакет обновлений – в первую очередь они затронут именно днище. Более того, Карлос Сайнс уже смог поработать с новинкой во Фьорано во вторник. Это удалось сделано в рамках специальной обкатки, которая потребовалась для объявления о новом спонсорском контракте.

О какой именно компании идет речь, пока неизвестно, но необходимость сделать промо-видео позволила поездить по трассе (причем это не съемочный день, а какой-то иной формат, не нарушающий регламента – в деталях этой истории еще предстоит разбираться). Правда, преодолел испанец всего 15 км, но и эта дистанция была весьма полезна.

Ferrari F1-75, вид снизу Иллюстрация: Джорджо Пиола

Если говорить о сути обновлений, то они должны затронуть тоннели Вентури. Изменения навеяны решениями Red Bull, которые позволяют снизить лобовое сопротивление на высокой скорости. Ferrari это было бы очень полезно.

При этом, правда, F1-75 лишится части преимущества в медленных поворотах. Но с этим в команде, похоже, готовы мириться, так как обновления снизят нагрузку на шины. В первой половине сезона в этом компоненте алая машина оставалась лучшей в пелотоне, но примерно с Гран При Венгрии ситуация стала ухудшаться.

На одном круге Ferrari остается очень сильна – Леклер завоевал восемь поулов, Сайнс еще два, – но на гоночной дистанции износ не позволяет гонщикам бороться с Red Bull, а порой даже с Mercedes.

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