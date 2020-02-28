Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере

Шарль Леклер в финальный день тестов в Барселоне получил новый привод сцепления. Он управляется двумя пальцами посредством специальной насадки в конце подрулевого привода. По сути, речь идет о «лепестке», который «испекли» из углеродного порошка с помощью 3D-печати.

С 2017 года Формула 1 изменила правила, позволив гонщикам контролировать работу сцепления на старте с помощью единственного рычага и только одной рукой. В прошлом году у дебютанта Скудерии был простой карбоновый «лепесток», тогда как его напарник Себастьян Феттель искал вариант эргономичного наконечника, перепробовав несколько вариантов.

На этот раз и для Шарля команда изготовила индивидуальный привод, использовав инструменты прототипирования и 3D-принтер. Более точный контроль за сцеплением позволит эффективнее проводить старты и дополнительно застрахует от ошибок.

Такое развитие событий свидетельствует, что гонщик дошел до момента, когда пробует извлечь максимум даже из того, что прежде считал мелочами. Это очень важная стадия профессионального роста – Леклер, как и положено настоящим топ-пилотам, готов работать с командой, чтобы искать новые возможности для улучшений. И эта новая стадия для Шарля и команды Ferrari.