Технический анализ Джорджо Пиолы
Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере
По ходу финального дня зимних тестов на SF1000 Шарля Леклера появился новый подрулевой элемент, изготовленный методом 3D-печати. Он обеспечивает более высокую чувствительность и служит свидетельством важных процессов, начавшихся в Формуле 1
Шарль Леклер в финальный день тестов в Барселоне получил новый привод сцепления. Он управляется двумя пальцами посредством специальной насадки в конце подрулевого привода. По сути, речь идет о «лепестке», который «испекли» из углеродного порошка с помощью 3D-печати.
С 2017 года Формула 1 изменила правила, позволив гонщикам контролировать работу сцепления на старте с помощью единственного рычага и только одной рукой. В прошлом году у дебютанта Скудерии был простой карбоновый «лепесток», тогда как его напарник Себастьян Феттель искал вариант эргономичного наконечника, перепробовав несколько вариантов.
На этот раз и для Шарля команда изготовила индивидуальный привод, использовав инструменты прототипирования и 3D-принтер. Более точный контроль за сцеплением позволит эффективнее проводить старты и дополнительно застрахует от ошибок.
Такое развитие событий свидетельствует, что гонщик дошел до момента, когда пробует извлечь максимум даже из того, что прежде считал мелочами. Это очень важная стадия профессионального роста – Леклер, как и положено настоящим топ-пилотам, готов работать с командой, чтобы искать новые возможности для улучшений. И эта новая стадия для Шарля и команды Ferrari.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Пятница
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере
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