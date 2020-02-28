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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Комментарий

Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере

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Комментарии
Ferrari «испекла» для Леклера особый подрулевой лепесток. Он напечатан на 3D-принтере
Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор: Джорджо Пиола
28 февр. 2020 г., 10:41

По ходу финального дня зимних тестов на SF1000 Шарля Леклера появился новый подрулевой элемент, изготовленный методом 3D-печати. Он обеспечивает более высокую чувствительность и служит свидетельством важных процессов, начавшихся в Формуле 1

Шарль Леклер в финальный день тестов в Барселоне получил новый привод сцепления. Он управляется двумя пальцами посредством специальной насадки в конце подрулевого привода. По сути, речь идет о «лепестке», который «испекли» из углеродного порошка с помощью 3D-печати.

С 2017 года Формула 1 изменила правила, позволив гонщикам контролировать работу сцепления на старте с помощью единственного рычага и только одной рукой. В прошлом году у дебютанта Скудерии был простой карбоновый «лепесток», тогда как его напарник Себастьян Феттель искал вариант эргономичного наконечника, перепробовав несколько вариантов.  

На этот раз и для Шарля команда изготовила индивидуальный привод, использовав инструменты прототипирования и 3D-принтер. Более точный контроль за сцеплением позволит эффективнее проводить старты и дополнительно застрахует от ошибок.

Такое развитие событий свидетельствует, что гонщик дошел до момента, когда пробует извлечь максимум даже из того, что прежде считал мелочами. Это очень важная стадия профессионального роста – Леклер, как и положено настоящим топ-пилотам, готов работать с командой, чтобы искать новые возможности для улучшений. И эта новая стадия для Шарля и команды Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Пятница
Местонахождение Каталунья
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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