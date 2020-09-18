Ferrari искусственно удлинили на полметра

С 2017 года команды Формулы 1 добиваются увеличения прижимной силы болидов за счет удлинения колесной базы. Это существенно сказалось на увеличении размеров машин: по некоторым измерениям с 2009 года они стали длиннее на полтора метра.

Первопроходцами в таком походе стали инженеры Mercedes, которые за счет увеличения колесной базы добились большей эффективности аэродинамики благодаря распределению воздушных потоков. Вслед за чемпионской командой, делать машины длиннее стали и остальные.

На Гран При Тосканы во время режима красного флага механики Ferrari сняли внешний кожух с болида прямо на пит-лейне, позволив рассмотреть внутреннее устройство машины. Стало видно, что между силовой установкой и задним крылом оставлено большое пространство. По подсчетам Auto Motor und Sport, оно составляет примерно метр.

Позади двигателя располагается лишь коробка передач, которая занимает не более полуметра. Таким образом, еще полметра были оставлены свободными, просто ради удлинения колесной базы.

Такой подход к машинам вызывал критику фанатов, считавших, что слишком длинные болиды стали выглядеть менее агрессивно. С изменением технического регламента в 2022 году, руководство серии хотело ввести ограничения на длину колесной базы. Однако, от ее текущего размера было отрезано всего 10 сантиметров – базу ограничили 3,6 метра. Таким образом, общая длина новых болидов составит не менее пяти метров.