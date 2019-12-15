Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов
Итальянская команда собирается ввести женщин в высший эшелон автоспорта.
Академия пилотов Ferrari в ближайшее время начнет поиск девушек, которые могли бы вступить в ее ряды. По словам руководителя команды Маттиа Бинотто, академия планирует в ближайшее время серьезно увеличить число пилотов, с которыми ведет работу, и хочет сделать ставку в том числе на девушек.
«Мы увеличиваем число членов академии в следующем году, – сказал Бинотто на встрече с журналистами в Маранелло. – К нам присоединится несколько человек. Я не могу сказать, сколько их и кто это будет, но мы работаем над этим.
Академия также ищет девушек на будущее – женщины должны стать частью программы подготовки Ferrari. Мы работаем над этим и планируем достичь цели в ближайшее время».
В этом году прошел первый сезон W Series, созданной специально для девушек. Ее чемпионка Джейми Чедвик стала пилотом Williams по развитию.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ferrari ищет девушек в свою академию пилотов
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