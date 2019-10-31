Ferrari и Williams выступили против отсрочки новых правил

В четверг Всемирный совет по автоспорту FIA проголосует, принять или отклонить предлагаемые технические, спортивные и финансовые правила на 2021 год, которые призваны ознаменовать новую эру гонок Гран При.

На прошлой неделе в Мексике Mercedes и Red Bull заявили о желании отложить введение новых правил до 2022 года, сохранив при этом бюджетный лимит в размере 175 млн долларов на 2021-й, чтобы окончательно доработать регламент.

Однако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто сказал Motorsport.com: «Мы такое не поддерживаем. Нет никакой причины откладывать его. Можно сколь угодно спорить, является ли этот регламент подходящим».

Бинотто уверен, что команды уже никак не смогут повлиять на новые правила, и теперь их реализация зависит от решения Всемирного совета FIA. Тем не менее, Ferrari еще может использовать свое право вето, однако это может произойти только после голосования за правила.

«Доработка правил – это бесконечный процесс, – сказал Бинотто. – Даже нынешний регламент мы меняем при каждой возможности. Нам еще многое предстоит улучшить. Это правда, что регламент еще очень зеленый. Но тогда все будет зависеть от сотрудничества команд и Ф1, чтобы разрешить каждую отдельную ситуацию. Я почти уверен, что все, что будет опубликовано, будет дорабатываться до начала 2021 года, и затем этот процесс продолжится».

McLaren и Williams тоже являются сторонниками смены регламента. Заместитель руководителя команды из Гроу Клэр Уильямс заявила, что она принципиально против задержки.

«Эти правила выходят очень поздно. – сказала она. – Очередная задержка случилась еще в августе, эти правила могут быть уже готовы. Мы обсуждаем этот уже два с половиной года.

Правила могут быть абсолютно готовы. И, на наш взгляд, с техническими аспектами в регламенте все уже в порядке. Мы очень довольны тем, как они выглядят. Явно есть несколько вещей, которые можно улучшить и после публикации правил 31 октября. Мы не хотим никаких задержек ради спорта, и самое главное – ради таких команд, как наша, ради других команд, которые находятся в аналогичном положении».