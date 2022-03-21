Ferrari и Сайнс договорились о продлении контракта

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Карлос Сайнс пришел в Скудерию перед стартом прошлого сезона – и сумел сразу же опередить Шарля Леклера, закончив чемпионат на пятой позиции с четырьмя призовыми кубками.

Нынешний контракт пилота действует до конца этого года, однако зимой в Маранелло говорили о планах обсудить с Карлосом условия дальнейшего сотрудничества.

После победного дубля Скудерии на первом Гран При нового сезона в Бахрейне Сайнса спросили, как продвигается вопрос с новым контрактом.

«Мы очень близки к нему, – ответил испанец. – Очень. Невероятно близки. Предельно. Почти там».

Маттиа Бинотто сказал прямо: «Я считаю, что мы уже договорились. Осталось только перенести условия на бумагу».

Контракт Леклера с командой был заключен на пять лет, он действует до конца 2024 года.

«Самый сложный уик-энд»

Этап на трассе в Сахире Сайнс, несмотря на второе место, назвал самым сложным за время выступлений за Скудерию – прежде всего потому, что испанцу не удавалось на равных соперничать со своим напарником Шарлем Леклером.

«Во всех тренировках я был очень далеко позади, проигрывая так много, как никогда до этого в Ferrari, – сказал он. – Именно поэтому, даже несмотря на дубль, я не особенно доволен уик-эндом.

Это мой самый сложный Гран При в команде. Он показывает, что надо серьезно поработать, понять машину и разобраться, что Шарль делает иначе: как он входит в повороты, как работает с резиной, как строит гонку.

Мне надо прибавлять, я хочу сражаться за победы, и потому намерен до Джидды сделать несколько шагов вперед. Думаю, мне это по силам».

Он добавил: «Шарлю удалось лучше справиться с работой, он был быстрее весь уик-энд. Во втором и третьем сегментах квалификации у меня получились хорошие круги, они были на уровне. Но все остальное время я оставался в трех десятых позади – это касается и тренировок, и гонки.

В прошлом году ничего подобного не было. Для меня такое отставание – это что-то новое. И я должен понять, как надо управлять этой машиной, чтобы бороться за победы. Так что надо взяться за дело всерьез».