Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1

Поделились
Комментарии
Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1
Автор:
9 апр. 2020 г., 12:00

Участники Ф1 выступили с предложением понизить лимит расходов со $150 млн до $125 млн за сезон. Против этого мгновенно выступили Red Bull и Ferrari

Две команды Ф1 не позволили ограничить бюджеты на уровне $125 млн в год. Эту сумму предложили середняки чемпионата на телефонной конференции с руководством Ф1 в понедельник, 6 апреля. Из трех топ-команд идею поддержали только в Mercedes. Ferrari и Red Bull сразу же выразили протест.

Это произошло несмотря на многочисленные интервью босса Скудерии Маттиа Бинотто, в которых итальянец обещал не препятствовать экстренным мерам по спасению чемпионата. В частности, глава Ferrari обещал «взять на себя ответственность в интересах спорта» и говорил о том, что «сейчас не время для эгоизма». Эти заявления не помешали Бинотто мгновенно заблокировать предложение о более сильном ограничении бюджетов.

Читайте также:

С критикой позиции Red Bull и Ferrari выступил глава McLaren Зак Браун. «Без десяти или хотя бы девяти команд у нас уже не будет настоящей Формулы 1, – заявил Браун в подкасте Sky F1. – [Эта] пара команд должна быть очень осторожна. Они играют с огнем».

«Для того, чтобы Формула 1 оставалась спортом, нам необходима полноценная стартовая решетка, – добавил босс McLaren. – Если они хотят, чтобы спорт оставался нестабильным и несбалансированным, то команды поменьше могут просто потерять интерес или финансовую возможность выступать в гонках. И тогда этим ребятам придется гоняться против самих себя.

Для этих двух команд Формула 1 служит грандиозной рекламной площадкой. Так что я понимаю, почему они стремятся сохранить имеющееся финансовое неравенство. Но обычно в спорте люди хотят честного соперничества; такого, чтобы побеждала в итоге лучшая команда. 

Думаю, этим ребятам нужна уверенность в собственных силах. А сейчас это все равно что боец-тяжеловес, который соглашается драться только с парнями среднего веса. Эти две команды должны быть готовы к состязанию на равных условиях. Уверен: именно этого хотят болельщики».

Читайте также:

Следующая новость
«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS

Предыдущая новость

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Адам Купер

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

2
Формула 1

Росс Браун допустил полное закрытие Формулы 1 из-за коронавируса

3
Формула 1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

4
Формула 1

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS

47мин
5
NASCAR Truck

Нельсиньо Пике рассказал о приглашении в Toro Rosso. Для этого он должен был собрать $400 000 от спонсоров

Последние видео

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 00:00
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Самое важное:

Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1
F1

Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS
F1

«Как же мы сами не додумались?». В Mercedes порадовались реакции соперников на DAS

Росс Браун допустил полное закрытие Формулы 1 из-за коронавируса
F1

Росс Браун допустил полное закрытие Формулы 1 из-за коронавируса

Нельсиньо Пике рассказал о приглашении в Toro Rosso. Для этого он должен был собрать $400 000 от спонсоров
NSTR

Нельсиньо Пике рассказал о приглашении в Toro Rosso. Для этого он должен был собрать $400 000 от спонсоров

Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал
F1

Каким будет мир гонок после коронавируса? Тодт рассказал

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.