Ferrari и Red Bull заблокировали уменьшение бюджетов в Формуле 1

Две команды Ф1 не позволили ограничить бюджеты на уровне $125 млн в год. Эту сумму предложили середняки чемпионата на телефонной конференции с руководством Ф1 в понедельник, 6 апреля. Из трех топ-команд идею поддержали только в Mercedes. Ferrari и Red Bull сразу же выразили протест.

Это произошло несмотря на многочисленные интервью босса Скудерии Маттиа Бинотто, в которых итальянец обещал не препятствовать экстренным мерам по спасению чемпионата. В частности, глава Ferrari обещал «взять на себя ответственность в интересах спорта» и говорил о том, что «сейчас не время для эгоизма». Эти заявления не помешали Бинотто мгновенно заблокировать предложение о более сильном ограничении бюджетов.

С критикой позиции Red Bull и Ferrari выступил глава McLaren Зак Браун. «Без десяти или хотя бы девяти команд у нас уже не будет настоящей Формулы 1, – заявил Браун в подкасте Sky F1. – [Эта] пара команд должна быть очень осторожна. Они играют с огнем».

«Для того, чтобы Формула 1 оставалась спортом, нам необходима полноценная стартовая решетка, – добавил босс McLaren. – Если они хотят, чтобы спорт оставался нестабильным и несбалансированным, то команды поменьше могут просто потерять интерес или финансовую возможность выступать в гонках. И тогда этим ребятам придется гоняться против самих себя.

Для этих двух команд Формула 1 служит грандиозной рекламной площадкой. Так что я понимаю, почему они стремятся сохранить имеющееся финансовое неравенство. Но обычно в спорте люди хотят честного соперничества; такого, чтобы побеждала в итоге лучшая команда.

Думаю, этим ребятам нужна уверенность в собственных силах. А сейчас это все равно что боец-тяжеловес, который соглашается драться только с парнями среднего веса. Эти две команды должны быть готовы к состязанию на равных условиях. Уверен: именно этого хотят болельщики».