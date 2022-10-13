Ferrari и Mercedes прекратили доработки болидов

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В Японии Макс Ферстаппен досрочно выиграл титул чемпиона Формулы 1 2022 года, а его команда Red Bull почти точно гарантировала себе Кубок конструкторов. Второе место вероятнее всего сохранится за Ferrari, однако отрыв итальянцев от Mercedes пока не столь велик, чтобы быть уверенными на 100%, что «Серебрянные стрелы» его не отыграют.

При этом обе команды уже прекратили все работы над машинами 2022 года. В Ferrari привезли новое днище на Гран При Японии, и на этом ограниченный бюджет Скудерии иссяк, заявил глава итальянской команды Маттиа Бинотто.

Так или иначе, но и с новым днищем Шарль Леклер не смог бороться с Максом Ферстаппеном за победу. Однако машина все же ехала лучше. «Данные показывают, что с новым днищем мы сделали шаг вперед», – заверил после гонки Бинотто.

В Mercedes готовят последний пакет обновлений к следующему этапу в Остине и на этом остановятся.

«Возможно, мы еще поработаем немного над снижением веса, чтобы он был ближе к минимально дозволенному, но с аэродинамикой больше работать не будем, – заявил главный инженер команды Эндрю Шовлин. – Однако мы продолжим собирать данные, так как они нужны нам для проектирования болида 2023 года».