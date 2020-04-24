Ferrari и McLaren поспорили о морали

Руководители Ferrari и McLaren в Формуле 1 вступили в полемику о моральных обязательствах. Все началось с интервью, которое глава Скудерии Маттиа Бинотто сделал в интервью The Guardian. В разговоре с журналистом британской газеты босс Ferrari назвал своим моральным обязательством необходимость заботиться о работниках компании и избежать масштабных сокращений.

«Мы не должны забывать, какую важную роль играет бизнес в жизни людей. Мы здесь не только для того, чтобы получать прибыль», – заявил Бинотто.

Маттиа использовал аргумент о морали, чтобы объяснить, почему компания не хочет сокращать расходы на выступления в Формуле 1 и угрожает покинуть чемпионат. Ferrari блокирует все предложения об уменьшении бюджетного лимита для участников. По логике Бинотто, большие траты позволяют Ferrari не увольнять людей и тем самым выполнять моральные обязательства крупного бизнеса.

«По вопросу соблюдения моральных обязательств перед работниками я полностью согласен. Настали трудные времена, – отреагировал на эти слова руководитель McLaren Зак Браун. – Но я не понимаю всех этих сопутствующих комментариев о том, что [Ferrari] будет искать другие гоночные серии для выступлений.

Я знаю немало чемпионатов по всему миру. И ни у одного из них нет ДНК Формулы 1. Если взять любую другую гоночную серию и прийти туда с коллективом из Формулы 1, у вас будет слишком много работников. Так что я не вижу никакой связи между желанием выступать в другом чемпионате и необходимостью сохранять рабочие места.

А если говорить о моральных обязательствах, то я обеими руками за их соблюдение. Было бы здорово, если бы Маттиа выступил для всех примером и поделился с нами деталями секретного соглашения между FIA и Ferrari. Я о соглашении, к которому они пришли по результатам разбирательства относительно того, нарушал ли мотор Ferrari технический регламент в 2019 году.

Уверен, что в аспекте этики и моральных обязательств такой поступок был бы уместным и своевременным».