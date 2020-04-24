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Формула 1 / Новость

Ferrari и McLaren поспорили о морали

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Ferrari и McLaren поспорили о морали
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
24 апр. 2020 г., 16:48

Глава Скудерии Маттиа Бинотто назвал «моральным обязательством» сохранить рабочие места в команде. В ответ Зак Браун из McLaren предложил боссу Ferrari взять на себя «моральное обязательство» и раскрыть детали секретного соглашения с FIA о моторах-2019

Руководители Ferrari и McLaren в Формуле 1 вступили в полемику о моральных обязательствах. Все началось с интервью, которое глава Скудерии Маттиа Бинотто сделал в интервью The Guardian. В разговоре с журналистом британской газеты босс Ferrari назвал своим моральным обязательством необходимость заботиться о работниках компании и избежать масштабных сокращений. 

«Мы не должны забывать, какую важную роль играет бизнес в жизни людей. Мы здесь не только для того, чтобы получать прибыль», – заявил Бинотто. 

Маттиа использовал аргумент о морали, чтобы объяснить, почему компания не хочет сокращать расходы на выступления в Формуле 1 и угрожает покинуть чемпионатFerrari блокирует все предложения об уменьшении бюджетного лимита для участников. По логике Бинотто, большие траты позволяют Ferrari не увольнять людей и тем самым выполнять моральные обязательства крупного бизнеса.  

«По вопросу соблюдения моральных обязательств перед работниками я полностью согласен. Настали трудные времена, – отреагировал на эти слова руководитель McLaren Зак Браун. – Но я не понимаю всех этих сопутствующих комментариев о том, что [Ferrari] будет искать другие гоночные серии для выступлений. 

Я знаю немало чемпионатов по всему миру. И ни у одного из них нет ДНК Формулы 1. Если взять любую другую гоночную серию и прийти туда с коллективом из Формулы 1, у вас будет слишком много работников. Так что я не вижу никакой связи между желанием выступать в другом чемпионате и необходимостью сохранять рабочие места. 

А если говорить о моральных обязательствах, то я обеими руками за их соблюдение. Было бы здорово, если бы Маттиа выступил для всех примером и поделился с нами деталями секретного соглашения между FIA и Ferrari. Я о соглашении, к которому они пришли по результатам разбирательства относительно того, нарушал ли мотор Ferrari технический регламент в 2019 году. 

Уверен, что в аспекте этики и моральных обязательств такой поступок был бы уместным и своевременным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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