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Формула 1 / Новость

Ferrari и Феттель начали переговоры о новом контракте

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Ferrari и Феттель начали переговоры о новом контракте
Автор:
, шеф-редактор
19 мар. 2020 г., 10:33

Руководитель Scuderia Ferrari рассказал, что приступил к обсуждению условий нового договора с Себастьяном Феттелем. Нынешнее соглашение четырехкратного чемпиона с итальянской командой истекает в конце 2020 года

«Мы начали обсуждение нового контракта, – заявил босс команды Ferrari Маттиа Бинотто в интервью официальному сайту Формулы 1. Итальянец ответил так на вопрос о будущем Себастьяна Феттеля в Скудерии. – Это важно и мы займемся этим в ближайшее время. Контракт – не тот вопрос, который стоит откладывать до конца года». 

«И для нас, и для него будет правильно определиться с этим как можно скорее, – добавил Бинотто. – Переговоры в самом разгаре. Надеюсь, скоро мы с ними закончим». 

Ситуация с контрактом Себастьяном Феттеля вышла на первый план из-за того, что долгосрочное соглашение немца с Ferrari завершается в конце 2020 года. И если партнер немца Шарль Леклер уже заключил с командой договор на 2021 и последующие сезоны, то у Феттеля такого документа нет. 

 

 

 

 

В минувшем сезоне Себастьян уступил своему напарнику по очкам и угодил в несколько столкновений. Это привело к появлению слухов о том, что Скудерия может не захотеть продлевать контракт с четырехкратным чемпионом мира. Как оказалось, Феттель даже пробовал перейти в Red Bull, но Хельмут Марко отказал ему. 

В сложной для гонщика ситуации руководитель Ferrari решил поддержать своего пилота. «Он в отличной форме. Он сфокусирован, – охарактеризовал Феттеля Бинотто. – Он знает, чего должен добиться. Сейчас ключевой момент его карьеры: что бы Себ не сделал на старте сезона, это определенно будет важно для его возрождения. Так что я убежден: Себастьян предельно мотивирован. 

В прошлом году темп Шарля удивил его. Но теперь Себ знает, где находится ориентир, и знает, что нужно делать. За зиму он лучше подготовился. 

Он потратил весь прошлый сезон на то, чтобы понять, что пошло не так – и чтобы удостовериться, что в новом году он выступил лучше» 

В последние недели СМИ сообщали об интересе к Феттелю со стороны Renault и McLaren. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Антон Погорельский

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