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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Ferrari готовится обновить болид ко второй гонке Формулы 1

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Ferrari готовится обновить болид ко второй гонке Формулы 1
Автор:
, ответственный редактор
5 июл. 2020 г., 10:17

Два этапа на одной трассе станут хорошей возможностью для Ferrari испытать разные детали в равных условиях

Болид Ferrari SF1000 должен быть серьезно доработан к третьей гонке сезона – Гран При Венгрии. Однако, по имеющимся у Motorsport.com сведениям, итальянская команда рассматривает возможность использовать отдельные новые детали уже на следующей неделе. Тогда на трассе в Шпильберге пройдет второй этап чемпионата – Гран При Штирии.

В списке элементов, которые могут появиться на красных болидах в следующую пятницу, фигурируют оба антикрыла и днище новой конфигурации. Ускорить изготовление этих деталей – не самая простая задача.

Во-первых, у производственного процесса есть весьма жесткие требования – в том числе по минимальному времени, которое отводится на те или иные процедуры. Во-вторых, ситуацию осложняет действующий на фабрике Ferrari особый режим безопасности в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

Тем не менее вероятность такого сценария существует. Проведение двух гонок подряд на одной трассе с интервалом в одну неделю представляет собой прекрасную возможность испытать новые детали. Этому можно будет уделить больше времени на пятничных тренировках. А при сравнении данных не придется вносить поправки на разницу между конфигурацией автодромов, климатические условия и другие факторы.

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При этом Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру не стоит ожидать появления на следующей неделе нового внешнего корпуса коробки передач, который также изготавливается из карбона. Из-за заморозки конструкции трансмиссии на доработку этой детали надо потратить один из жетонов FIA, что требует соблюдения бюрократических процедур.

Между тем, субботние жалобы Феттеля на излишнюю избыточную поворачиваемость доказывают, что недостаточная жесткость КПП (а с ней – и силовой структуры в целом) действительно является одним из ключевых недостатков болида SF1000.

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Об этой статье

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Этап Гран При Штирии
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Автор Франко Нуньес

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