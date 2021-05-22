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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Ferrari готова лишить Леклера поула ради надежности

Автор:
, Редактор Ф1

Рисковать с поломкой коробки передач в команде не станут

Ferrari готова лишить Леклера поула ради надежности

Шарль Леклер завоевал поул на Гран При Монако, но разбил машину в конце квалификации. Пока не известно, пострадала ли в аварии коробка передач, которая может лишить монегаска первой позиции на старте.

В случае замены коробки, Леклеру придется стартовать с шестого места вместо первого. Однако босс Ferrari Маттиа Бинотто не намерен подвергать пилота риску поломки, и готов заменить коробку при малейшем сомнении в ее надежности.

«Рисковать мы не будем, – заверил Бинотто. – После такой квалификации нам важно набрать максимально возможное количество очков. А для этого нам надо добраться до финиша. Поэтому надежность останется нашим приоритетом. Если возникнут сомнения, мы точно заменим коробку».

«Всегда жаль разбивать машину. Но вся команда была так же расстроена из-за Карлоса, мы верим, что он мог выступить лучше. Мы могли выступить даже лучше сегодня, и разочарованы, что не вышло».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Люк Смит

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