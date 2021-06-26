Ferrari – FIA: Надо говорить с командами, а не слать директивы

Перед стартом Гран При Штирии FIA выпустила техническую директиву, согласно которой начиная с этапа в Венгрии изменится процедура проведения пит-стопов. Федерация потребует от команд совершать действия при замене шин не быстрее, чем это способен заметить человеческий глаз.

Нововведение приветствовали в Mercedes и McLaren, а вот рекордсмены по скорости пит-стопов из Red Bull высказались против. Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис, в свою очередь, осудил действия FIA, хотя его команде они не должны принести никаких трудностей.

«Эта директива появилась очень внезапно, – сказал Мекис. – Лучше, конечно, чтобы FIA обсуждала такие вещи с командами, вместо того, чтобы заставать нас врасплох посреди сезона. Мы понимаем причину их решения, но его все равно стоило обсудить».

Ранее по ходу сезона FIA изменила правила проверки гибкости задних крыльев и процедуру измерения давления в покрышках. Эти изменения также были введены по средствам технических директив.