Ferrari Феттеля остановилась на трассе в третий день тестов. Подвел мотор
Примерно через два часа после начала пятничных заездов в Барселоне четырехкратному чемпиону мира пришлось покинуть свой автомобиль из-за неисправности.
По ходу третьего дня предсезонных тестов Ф1 в Барселоне возникли проблемы у команды Ferrari. После 40-ка кругов, которые примерно за полтора часа проехал по треку Себастьян Феттель, автомобиль немецкого пилота остановился в 12-м повороте.
Видео, которое появилось в трансляции телеканала Sky Sports, позволяет предположить, что незадолго до остановки управляющая электроника перевела силовой агрегат болида в безопасный режим работы, резко понизив обороты двигателя внутреннего сгорания. После чего мотор мог просто заглохнуть – но не исключено и что пилот выключил его самостоятельно по просьбе команды.
Позже представители команды подтвердили, что причиной инцидента стала неисправность мотора. Механики команды приступили к замене силовой установки, чтобы Феттель мог вернуться на трассу после обеда.
На время эвакуации автомобиля на трассе были вывешены красные флаги, и все остальные автомобили вернулись в боксы. Заезды возобновились примерно в 13:00 по московскому времени и должны продолжиться до 18:00. На момент написания материала протокол возглавлял Валттери Боттас с результатом 1:16.863 – это лучшее время за все три дня тестов.
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Ferrari Феттеля остановилась на трассе в третий день тестов. Подвел мотор
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