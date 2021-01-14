У Леклера обнаружили коронавирус
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Пилот Ferrari пополнил спсиок участников Формулы 1, чей анализ на COVID-19 оказался положительным
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Люк Смит
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У Леклера обнаружили коронавирус
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