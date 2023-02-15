Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось?

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В регламенте Ф1 прописана возможность проводить специальные сессии для съемок машины на трассе – такие фото и видео в дальнейшем используются для рекламы и в корпоративных целях.

Правила позволяют использовать технику текущего сезона, но требуют, чтобы суммарная дистанция не превышала 100 км, при этом должна использоваться специальная жесткая резина.

Однако с течением времени в командах превратили подобные съемочные дни – их может быть два за сезон – в аналог частных тестов. В 2023 году запланировала всего одна официальная предсезонная сессия, потому участники чемпионата проводят обкатку новых машин именно в формате съемочного дня.

Некоторые, как Williams и Aston Martin, вообще потратят обе возможности «съемок» еще до начала первого Гран При.

Те, кто следил за прошедшей во вторник презентацией Ferrari, разумеется, видел, что прямо по ходу прямого эфира Шарль Леклер вывел алую новинку F1-75 на трассу во Фьорано.

Как оказалось, те круги, что проехал монегаск (а позже такую возможность получил и Карлос Сайнс) не были засчитаны как съемочный день – у Скудерии их по-прежнему два.

Как же так?

Оказалось, что в регламенте есть и еще одна возможность поездить на свежей машине. Она называется «демонстрационным мероприятием» и тоже имеет свои ограничения. В этом случае дистанция составляет всего 15 км (вот почему Шарль и Карлос так смешно торговались по поводу каждого круга за рулем), а ездить надо за пределами гоночных трасс.

Кажется, уж тут-то Ferrari точно не сможет выкрутиться – Фьорано определенно является трассой. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. На гоночном полигоне Скудерии есть несколько конфигураций кольца, и какие-то из них вообще не имеют омологации FIA. Так что формально это лишь полоса асфальта с поребриками, проходящая мимо трибун, а никакая не трасса…

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari