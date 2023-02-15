Предыдущая / Галерея: все фото Mercedes W14 Следующая / Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили
Формула 1 / Презентация Ferrari Новость

Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось?

Правила Формулы 1 продолжают удивлять своими нюансами, а команды – умением из использовать

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось?
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В регламенте Ф1 прописана возможность проводить специальные сессии для съемок машины на трассе – такие фото и видео в дальнейшем используются для рекламы и в корпоративных целях. 

Правила позволяют использовать технику текущего сезона, но требуют, чтобы суммарная дистанция не превышала 100 км, при этом должна использоваться специальная жесткая резина.

Однако с течением времени в командах превратили подобные съемочные дни – их может быть два за сезон – в аналог частных тестов. В 2023 году запланировала всего одна официальная предсезонная сессия, потому участники чемпионата проводят обкатку новых машин именно в формате съемочного дня. 

Некоторые, как Williams и Aston Martin, вообще потратят обе возможности «съемок» еще до начала первого Гран При. 

Те, кто следил за прошедшей во вторник презентацией Ferrari, разумеется, видел, что прямо по ходу прямого эфира Шарль Леклер вывел алую новинку F1-75 на трассу во Фьорано.  

Как оказалось, те круги, что проехал монегаск (а позже такую возможность получил и Карлос Сайнс) не были засчитаны как съемочный день – у Скудерии их по-прежнему два. 

Как же так? 

Оказалось, что в регламенте есть и еще одна возможность поездить на свежей машине. Она называется «демонстрационным мероприятием» и тоже имеет свои ограничения. В этом случае дистанция составляет всего 15 км (вот почему Шарль и Карлос так смешно торговались по поводу каждого круга за рулем), а ездить надо за пределами гоночных трасс. 

Кажется, уж тут-то Ferrari точно не сможет выкрутиться – Фьорано определенно является трассой. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. На гоночном полигоне Скудерии есть несколько конфигураций кольца, и какие-то из них вообще не имеют омологации FIA. Так что формально это лишь полоса асфальта с поребриками, проходящая мимо трибун, а никакая не трасса… 

Читайте также:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Ferrari

Поделились
Комментарии

Галерея: все фото Mercedes W14

Не рискует ли Mercedes, оставив прежнюю концепцию шасси? В команде ответили
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Формула 1
Обкатка Mercedes W14 в Сильверстоуне

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Формула 1
Гран При Бахрейна

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Mercedes показала W14. Она черная

Mercedes показала W14. Она черная

Формула 1
Презентация Mercedes

Mercedes показала W14. Она черная Mercedes показала W14. Она черная

Ferrari Больше от
Ferrari
Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Формула 1
Презентация Ferrari

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75 Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

Формула 1
Презентация Ferrari

Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины Ferrari назвала главное отличие SF-23 от прошлогодней машины

У новой Ferrari нашли деталь, которую в 2022-м запретили на Mercedes

У новой Ferrari нашли деталь, которую в 2022-м запретили на Mercedes

Формула 1
Презентация Ferrari

У новой Ferrari нашли деталь, которую в 2022-м запретили на Mercedes У новой Ferrari нашли деталь, которую в 2022-м запретили на Mercedes

Самое важное:

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Формула 1

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75 Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Формула 1

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Формула 1

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Формула 1

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.