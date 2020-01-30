Ferrari опубликовала кадры запуска мотора новой машины
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В социальных сетях Скудерия представила ролик с кадрами, на которых можно услышать запуск и работу двигателя.
По информации Motorsport.com, самый первый запуск силовой установки 2020 года провели на базе в Маранелло в 10 часов утра местного времени 29 января.
Новая машина пока не имеет собственного индекса и известна лишь под заводским номером 671. Ее официальная презентация намечена на 11 февраля и пройдет в театре городка Реджо-Эмилия. Это будет первая машина нового сезона Ф1, показанная публике.
19-21 февраля Ferrari вместе с остальными командами Формулы 1 проведет первую тестовую сессию в Барселоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Ferrari опубликовала кадры запуска мотора новой машины
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