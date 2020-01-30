Ferrari опубликовала кадры запуска мотора новой машины

По информации Motorsport.com, самый первый запуск силовой установки 2020 года провели на базе в Маранелло в 10 часов утра местного времени 29 января.

Новая машина пока не имеет собственного индекса и известна лишь под заводским номером 671. Ее официальная презентация намечена на 11 февраля и пройдет в театре городка Реджо-Эмилия. Это будет первая машина нового сезона Ф1, показанная публике.

19-21 февраля Ferrari вместе с остальными командами Формулы 1 проведет первую тестовую сессию в Барселоне.