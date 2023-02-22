Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне
Скудерия определилась с расписанием работы своих пилотов на предсезонных заездах. Правда, пока всего на один день
Счет времени до того момента, когда на выезде с пит-лейна сахирской трассы загорится зеленый свет, уже пошел на часы. Удивительно, но несколько команд до сих пор не объявили о графике работы своих пилотов на предстоящих тестах.
Ferrari исправила это упущение, объявив, что первым возможность сесть за руль SF-23 получит Карлос Сайнс, которого по ходу обеденного перерыва сменит Шарль Леклер.
Примечательно, что когда пилоты кидали жребий, кто начнет обкатку новой машины по ходу недавней презентации во Фьорано, удача улыбнулась монегаску.
Позже Скудерия провела на своей трассе полноценную 100-километровую программу в формате съемочного дня.
О том, как ее гонщики поделят пятницу и субботу в Бахрейне, команда пока не сообщила.
Узнать больше о расписании тестов в Бахрейне, правилах и графике работы гонщиков можно в нашем специальном разделе.
Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне* (дополняется)
|Команда
|23 февраля
|24 февраля
|25 февраля
|Red Bull
|Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
Макс Ферстаппен
| Серхио Перес
|Ferrari
| Карлос Сайнс
Шарль Леклер
|Alfa Romeo
| Чжоу Гауньюй
Валттери Боттас
|Чжоу Гауньюй
|Валттери Боттас
|Aston Martin
| Фелипе Другович
Фернандо Алонсо
|Haas
| Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
| Кевин Магнуссен
Нико Хюлькенберг
| Нико Хюлькенберг
Кевин Магнуссен
|AlphaTauri
| Юки Цунода
Ник де Врис
| Юки Цунода
Ник де Врис
| Ник де Врис
Юки Цунода
|Williams
| Алекс Элбон
Логан Сарджент
|Логан Сарджент
| Алекс Элбон
*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную
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