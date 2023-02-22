Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне

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Счет времени до того момента, когда на выезде с пит-лейна сахирской трассы загорится зеленый свет, уже пошел на часы. Удивительно, но несколько команд до сих пор не объявили о графике работы своих пилотов на предстоящих тестах.

Ferrari исправила это упущение, объявив, что первым возможность сесть за руль SF-23 получит Карлос Сайнс, которого по ходу обеденного перерыва сменит Шарль Леклер.

Примечательно, что когда пилоты кидали жребий, кто начнет обкатку новой машины по ходу недавней презентации во Фьорано, удача улыбнулась монегаску.

Позже Скудерия провела на своей трассе полноценную 100-километровую программу в формате съемочного дня.

О том, как ее гонщики поделят пятницу и субботу в Бахрейне, команда пока не сообщила.

Узнать больше о расписании тестов в Бахрейне, правилах и графике работы гонщиков можно в нашем специальном разделе.

Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне* (дополняется)

Команда 23 февраля 24 февраля 25 февраля Red Bull Red Bull Макс Ферстаппен Серхио Перес

Макс Ферстаппен Серхио Перес



Ferrari Ferrari Карлос Сайнс

Шарль Леклер Alfa Romeo Alfa Romeo Чжоу Гауньюй

Валттери Боттас Чжоу Гауньюй Валттери Боттас Aston Martin Aston Martin Фелипе Другович

Фернандо Алонсо Haas Haas Нико Хюлькенберг

Кевин Магнуссен Нико ХюлькенбергКевин Магнуссен Кевин Магнуссен

Нико Хюлькенберг Кевин МагнуссенНико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг

Кевин Магнуссен Нико ХюлькенбергКевин Магнуссен AlphaTauri AlphaTauri Юки Цунода

Ник де Врис Юки ЦунодаНик де Врис Юки Цунода

Ник де Врис Юки ЦунодаНик де Врис Ник де Врис

Юки Цунода

Ник де ВрисЮки Цунода Williams Williams Алекс Элбон

Логан Сарджент Алекс ЭлбонЛоган Сарджент Логан Сарджент Логан Сарджент Алекс Элбон

Алекс Элбон

*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную