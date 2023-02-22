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Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне

Скудерия определилась с расписанием работы своих пилотов на предсезонных заездах. Правда, пока всего на один день

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Ferrari доверила Сайнсу начать тесты в Бахрейне
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Счет времени до того момента, когда на выезде с пит-лейна сахирской трассы загорится зеленый свет, уже пошел на часы. Удивительно, но несколько команд до сих пор не объявили о графике работы своих пилотов на предстоящих тестах. 

Ferrari исправила это упущение, объявив, что первым возможность сесть за руль SF-23 получит Карлос Сайнс, которого по ходу обеденного перерыва сменит Шарль Леклер.   

Примечательно, что когда пилоты кидали жребий, кто начнет обкатку новой машины по ходу недавней презентации во Фьорано, удача улыбнулась монегаску

Позже Скудерия провела на своей трассе полноценную 100-километровую программу в формате съемочного дня. 

О том, как ее гонщики поделят пятницу и субботу в Бахрейне, команда пока не сообщила.

Узнать больше о расписании тестов в Бахрейне, правилах и графике работы гонщиков можно в нашем специальном разделе.

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Расписание работы команд Ф1 на тестах в Бахрейне* (дополняется)

Команда 23 февраля 24 февраля 25 февраля
Austria Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен Mexico Серхио Перес
Netherlands Макс Ферстаппен		 Mexico Серхио Перес
Italy Ferrari Spain Карлос Сайнс
Monaco Шарль Леклер		    
Switzerland Alfa Romeo China Чжоу Гауньюй
Finland Валттери Боттас		 China Чжоу Гауньюй Finland Валттери Боттас
United Kingdom Aston Martin Brazil Фелипе Другович
Spain Фернандо Алонсо		    
United States Haas Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен		 Denmark Кевин Магнуссен
Germany Нико Хюлькенберг		 Germany Нико Хюлькенберг
Denmark Кевин Магнуссен
Italy AlphaTauri Japan Юки Цунода
Netherlands Ник де Врис		 Japan Юки Цунода
Netherlands Ник де Врис		 Netherlands Ник де Врис
Japan Юки Цунода
United Kingdom Williams Thailand Алекс Элбон
United States Логан Сарджент		 United States Логан Сарджент Thailand Алекс Элбон

*первым указан гонщик, который проведет утреннюю часть заездов, вторым – дневную

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