Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор

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Пилот Ferrari Карлос Сайнс стал быстрейшим на первой тренировке Формулы 1 в Мельбурне. На мягких шинах он показал время 1:19,806, что даже лучше квалификационного результата ЛЬюиса Хэмилтона, который в 2019 году завоевал поул со временем 1:20,486. С тех пор трассу, впрочем, обновили.

Второе время осталось за партнером Сайнса Шарлем Леклером, который уступил напарнику почти полсекунды. Следом с небольшим отрывом идут гонщики Red Bull, причем Серхио Перес в этот раз оказался быстрее Макса Ферстаппена. Перед стартом было заметно, что Пересу поставили новое переднее крыло, в то время как голландец ездил со старым.

Лучшим из гонщиков Mercedes в этот раз стал Льюис Хэмилтон. Однако он проиграл лидеру более 1,2 секунды и показал только седьмое время.

Через 23 минуты после начала тренировки сессия была прервана красными флагами после того, как в последнем повороте от задней части болида Серхио Переса отвалилась аэродинамическая деталь. Маршалам потребовалось некоторое время на то, чтобы убрать обломки.

Второй раз красные флаги появились за 15 минут до окончания заездов. На трассе остановился Себастьян Феттель, у которого задымился мотор. Гонщик покинул машину, после чего выхватил из рук маршала огнетушитель и сам отправился тушить свой болид.

На этом "грабеж" маршалов со стороны Феттеля не закончился. Дождавшись окончания заездов и освобождения трассы, он отобрал у одного из сотрудников мотороллер и самостоятельно вернулся на нем в боксы команды. Судьи начали расследование в отношении немца за своевольный выезд на трассу.

Еще одно расследование начато в отношении Карлоса Сайнса, которого обвиняют в блокировке Чжоу Гуаньюя, когда китаец был на быстром круге, а испанец остужал машину.

В остальном сессия прошла почти без происшествий, если не считать весьма жесткого выезда Кевина Магнуссена на гравий. Напомним, что накануне его команда Haas заявила, что запчастей у них фактически не осталось.

Результаты готовятся