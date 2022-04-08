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Формула 1 / Гран При Австралии Отчет о тренировке

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор

Лучшее время осталось за Карлосом Сайнсом, Макс Ферстаппен оказался на 0,820 секунды медленнее

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Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор
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Пилот Ferrari Карлос Сайнс стал быстрейшим на первой тренировке Формулы 1 в Мельбурне. На мягких шинах он показал время 1:19,806, что даже лучше квалификационного результата ЛЬюиса Хэмилтона, который в 2019 году завоевал поул со временем 1:20,486. С тех пор трассу, впрочем, обновили.

Второе время осталось за партнером Сайнса Шарлем Леклером, который уступил напарнику почти полсекунды. Следом с небольшим отрывом идут гонщики Red Bull, причем Серхио Перес в этот раз оказался быстрее Макса Ферстаппена. Перед стартом было заметно, что Пересу поставили новое переднее крыло, в то время как голландец ездил со старым.

Лучшим из гонщиков Mercedes в этот раз стал Льюис Хэмилтон. Однако он проиграл лидеру более 1,2 секунды и показал только седьмое время.

Через 23 минуты после начала тренировки сессия была прервана красными флагами после того, как в последнем повороте от задней части болида Серхио Переса отвалилась аэродинамическая деталь. Маршалам потребовалось некоторое время на то, чтобы убрать обломки.

Второй раз красные флаги появились за 15 минут до окончания заездов. На трассе остановился Себастьян Феттель, у которого задымился мотор. Гонщик покинул машину, после чего выхватил из рук маршала огнетушитель и сам отправился тушить свой болид. 

На этом "грабеж" маршалов со стороны Феттеля не закончился. Дождавшись окончания заездов и освобождения трассы, он отобрал у одного из сотрудников мотороллер и самостоятельно вернулся на нем в боксы команды. Судьи начали расследование в отношении немца за своевольный выезд на трассу.

Еще одно расследование начато в отношении Карлоса Сайнса, которого обвиняют в блокировке Чжоу Гуаньюя, когда китаец был на быстром круге, а испанец остужал машину. 

В остальном сессия прошла почти без происшествий, если не считать весьма жесткого выезда Кевина Магнуссена на гравий. Напомним, что накануне его команда Haas заявила, что запчастей у них фактически не осталось. 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'19.806  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'20.377 0.571
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 1'20.399 0.593
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'20.626 0.820
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'20.878 1.072
6 France Эстебан Окон Alpine 1'21.004 1.198
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'21.027 1.221
8 Australia Даниэль Риккардо McLaren 1'21.155 1.349
9 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1'21.229 1.423
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1'21.247 1.441
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1'21.289 1.483
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'21.457 1.651
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1'21.661 1.855
14 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'21.701 1.895
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1'21.821 2.015
16 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1'21.869 2.063
17 Thailand Александр Элбон Williams 1'22.754 2.948
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1'23.186 3.380
19 Canada Николя Латифи Williams 1'23.924 4.118
20 Germany Мик Шумахер Haas 1'24.349 4.543
Полные результаты

Результаты готовятся

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