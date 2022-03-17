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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Ferrari добавила мотору 25 л.с. перед предстоящей заморозкой

Глава команды Маттиа Бинотто изменил свое мнение относительно уровня Ferrari

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Роберто Кинкеро
Ferrari добавила мотору 25 л.с. перед предстоящей заморозкой
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По итогам вторых предсезонных тестов Формулы 1 в Бахрейне многие эксперты посчитали Ferrari одной из сильнейших команд пелотона, способной в грядущем сезоне навязать борьбу Red Bull и Mercedes. Изначально глава коллектива Маттиа Бинотто даже отрицал эту информацию, заявив, что фаворитами остаются «Быки» и «Серебряные стрелы».

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Несколькими днями позже Бинотто отметил, что анализ, проведенный по итогам минувших трехдневных заездов, дает обнадеживающие результаты относительно мощности двигателя F1-75: возможно, мотор Ferrari даже сильнее, чем у конкурентов.

«Поскольку мы знали, что с этого года доработка моторов будет заморожена на следующие четыре сезона, было важно создать силовую установку без дефицита мощности по сравнению с соперниками, – рассказал Бинотто. – В конце прошлого года у нас был разрыв в 20-25 лошадиных сил, поэтому первой задачей было ликвидировать отставание.

На данный момент нельзя понять, каковы реальные характеристики нового двигателя на трассе: измерения с помощью системы GPS не сверхточны. Обычно мы ждем три-четыре гонки, чтобы составить статистику, поскольку чем больше данных доступно, тем точнее получается среднее значение.

Судя по начальному анализу на тестах, мы не отстаем от соперников, и, возможно, мы даже их превосходим. Но это не однозначный вывод. Мы будем удовлетворены, когда подтвердим эти данные».

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