Ferrari для экономии веса откажется от алой краски

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В борьбе за титул чемпиона Ф1 не может быть мелочей. Пока пилоты Ferrari и Red Bull сражаются на трассах, конструкторы стремятся снабдить их как можно более быстрым и эффективным оружием.

В преддверии этапа в Барселоне, куда Скудерия привезет первый в этом сезоне большой пакет обновлений, журналисты задали главе команды Маттиа Бинотто множество вопросов о деталях доработок, пытаясь выведать хоть какие-то подробности.

Тот, разумеется, предпочел не раскрывать карты раньше времени, всякий раз находя возможность дать ответ, но ничего толком не рассказать. Среди прочего итальянский менеджер обронил фразу о деталях с повышенным уровнем прижимной силы: «Это классическое решение для Барселоны. А вот какого они будут цвета – я не уверен. Надо подумать над этим».

То, что могло показаться шуткой – действительно, какого цвета могут быть детали Ferrari, кроме алого, – в действительности оказалось очень интересной историей. И ливрея машины на ближайшем Гран При впрямь может поменяться.

Наши источники сообщили, что для экономии веса в Ferrari решили при подготовке своей фирменной ярко-алой краски замешивать в нее меньше пигмента-наполнителя. Зачем? На всей машине это позволит сэкономить около 700 граммов.

В этом году Williams уже убрала часть ливреи и даже попыталась отказаться от нее вовсе – но получила на это запрет от боссов спорта.

Скудерия оставила краску – однако она, возможно, изменит оттенок и станет более прозрачной. А кое-где, на не самых заметных деталях, возможно и вовсе уступит место чистому углепластику.

Машина F1-75 сейчас считается одной из самых легких в пелотоне, но в рамках пакета для Барселоны должна потерять еще 2-3 кг. И как минимум четверть этого веса удалось сэкономить за счет краски.

Интересно будет посмотреть, насколько все же изменится внешний облик машины. И останется ли она привычно алой?