Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять? Следующая / Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном
Формула 1 Новости

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

Автор:
, редактор

Но австрийцы решили, что строить двигатели самим выгоднее

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

Со следующего года Red Bull начнет сама строить себе моторы. После решения Honda покинуть Формулу 1 в конце 2021-го, австрийцы решили самостоятельное производство самым верным решением.

Однако босс команды Кристиан Хорнер признался, что первоначально обсуждал возможность покупки силовых установок у всех остальных производителей в Ф1. И даже получил предварительное согласие Ferrari.

«Самым естественным шагом было поговорить с действующими производителями, – цитирует Хорнера The Race. – С Mercedes разговор вышел очень короткий. Тото Вольф явно не собирался поставлять нам моторы.

В Renault их работа с собственной командой не предусматривала возможность поставок команде вроде Red Bull. Пожалуй, наибольшую готовность проявила Ferrari. У нас были предварительные разговоры. Но стать клиентом и работать совместно с кем-то, учитывая грядущую смену правил, было бы тяжелым шагом для нас.

В реальности, остаться конкурентными мы могли только при нынешнем решении. До сотрудничества с Honda моторы всегда были нашей Ахиллесовой пятой. Над этим элементом у нас не было контроля. Взять это под свой контроль – очень смелый шаг. Уверен, некоторые люди на пит-лейне считают нас безумцами».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

Предыдущая новость

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

Следующая новость

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

1 ч
2
Формула 1

Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?

4 ч
3
Формула 1

Как косметика помогла Red Bull оторваться от Mercedes

6 ч
4
Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

10 ч
5
Формула 1

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

27 мин
Самое важное:
Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном
Формула 1

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

27мин
Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda
Формула 1

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

1 ч
Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?
Формула 1

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

3 ч
Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?
Формула 1

Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?

4 ч
Палмер удивлен отсутствием штрафа для Леклера
Формула 1

Палмер удивлен отсутствием штрафа для Леклера

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном
Формула 1

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?
Формула 1

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

Палмер удивлен отсутствием штрафа для Леклера Гран При Штирии
Формула 1

Палмер удивлен отсутствием штрафа для Леклера

Ferrari Больше от
Ferrari
Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

Босс Ferrari разобрался в проблемах Mercedes
Формула 1

Босс Ferrari разобрался в проблемах Mercedes

Леклер после 7-го места: Одно из лучших выступлений в карьере Гран При Штирии
Формула 1

Леклер после 7-го места: Одно из лучших выступлений в карьере

Самое читаемое Сегодня

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda
Формула 1 Формула 1

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?
Формула 1 Формула 1

Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?

Как косметика помогла Red Bull оторваться от Mercedes
Формула 1 Формула 1

Как косметика помогла Red Bull оторваться от Mercedes

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

В Alfa Romeo усомнились в продлении контракта Райкконена
Формула 1 Формула 1

В Alfa Romeo усомнились в продлении контракта Райкконена

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года
Формула 1 Формула 1

Марко о борьбе за титул: Мы не повторим ошибку BMW 2008 года

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?
Формула 1 Формула 1

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

Самое важное:

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Норрис замахнулся на борьбу с Ферстаппеном

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda
Формула 1 Формула 1

Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?
Формула 1 Формула 1

Штайнер про борьбу Мазепина и Шумахера: Как еще учиться обгонять?

Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?
Формула 1 Формула 1

Вопрос: новые шины Pirelli повлияют на борьбу за титул?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.