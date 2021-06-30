Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda
Но австрийцы решили, что строить двигатели самим выгоднее
Со следующего года Red Bull начнет сама строить себе моторы. После решения Honda покинуть Формулу 1 в конце 2021-го, австрийцы решили самостоятельное производство самым верным решением.
Однако босс команды Кристиан Хорнер признался, что первоначально обсуждал возможность покупки силовых установок у всех остальных производителей в Ф1. И даже получил предварительное согласие Ferrari.
«Самым естественным шагом было поговорить с действующими производителями, – цитирует Хорнера The Race. – С Mercedes разговор вышел очень короткий. Тото Вольф явно не собирался поставлять нам моторы.
В Renault их работа с собственной командой не предусматривала возможность поставок команде вроде Red Bull. Пожалуй, наибольшую готовность проявила Ferrari. У нас были предварительные разговоры. Но стать клиентом и работать совместно с кем-то, учитывая грядущую смену правил, было бы тяжелым шагом для нас.
В реальности, остаться конкурентными мы могли только при нынешнем решении. До сотрудничества с Honda моторы всегда были нашей Ахиллесовой пятой. Над этим элементом у нас не было контроля. Взять это под свой контроль – очень смелый шаг. Уверен, некоторые люди на пит-лейне считают нас безумцами».
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