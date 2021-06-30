Ferrari была готова поставлять Red Bull моторы после ухода Honda

Со следующего года Red Bull начнет сама строить себе моторы. После решения Honda покинуть Формулу 1 в конце 2021-го, австрийцы решили самостоятельное производство самым верным решением.

Однако босс команды Кристиан Хорнер признался, что первоначально обсуждал возможность покупки силовых установок у всех остальных производителей в Ф1. И даже получил предварительное согласие Ferrari.

«Самым естественным шагом было поговорить с действующими производителями, – цитирует Хорнера The Race. – С Mercedes разговор вышел очень короткий. Тото Вольф явно не собирался поставлять нам моторы.

В Renault их работа с собственной командой не предусматривала возможность поставок команде вроде Red Bull. Пожалуй, наибольшую готовность проявила Ferrari. У нас были предварительные разговоры. Но стать клиентом и работать совместно с кем-то, учитывая грядущую смену правил, было бы тяжелым шагом для нас.

В реальности, остаться конкурентными мы могли только при нынешнем решении. До сотрудничества с Honda моторы всегда были нашей Ахиллесовой пятой. Над этим элементом у нас не было контроля. Взять это под свой контроль – очень смелый шаг. Уверен, некоторые люди на пит-лейне считают нас безумцами».