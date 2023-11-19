Ferrari будет добиваться компенсации за разбитую машину Сайнса
По словам Фредерика Вассера, диалог с промоутерами Формулы 1 о последствиях событий в Лас-Вегасе состоится за закрытыми дверями
Карлосу Сайнсу потребовалась замена шасси и силовой установки после того, как в самом начале первой тренировки на новой городской трассе в Неваде ей в днище влетела крышка дренажного люка, сорвавшаяся с крепления.
В Формуле 1 существует прецедент, когда организаторы Гран При оплачивали командам ремонт, потребовавшийся по их вине: в 2017-м Ромен Грожан попал в аварию на «Сепанге», наехав на плохо закрепленную водосливную решетку, а два года спустя в Williams Джорджа Расселла в Баку прилетел канализационный люк.
Глава Ferrari Фредерик Вассер объяснил: «Моя дискуссия с руководством будет приватной». Француз не сказал этого прямо, но дал понять, что речь идет не о руководстве местной компании Las Vegas GP, а а Liberty Media и Ф1, так как те выступают соорганизаторами этапа.
Он не стал оценивать, каковы шансы добиться выплат: «Переговоры – это одна история, а ах результат – уже другая».
Вассер обратил внимание на то, что обстоятельства происшествия с Сайнсом вынуждают задать руководству несколько вопросов.
«Нам необходимо обсудить некоторые моменты, – сказал глава Ferrari. – Дело не только в самой крышке. Я не понимаю, почему между желтыми и красными флагами прошла целая минута.
Желтые появились, когда стало ясно, что на трассе что-то произошло. Но до полной остановки заездов они ждали еще минуту. Это очень долго. На протяжении всей этой минуты железная деталь валялась в середине прямой, где машины мчатся на скорости 340 км/ч. При этом команды не знали причину желтых флагов».
Именно в это время на крышку наехал Эстебан Окон, которому в результате также пришлось менять шасси.
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari
По словам Вассера, случившееся неизбежно получит и финансовые последствия. Скудерии потребуется экстренная перевозка запасного шасси из Маранелло в Абу-Даби, что неизбежно приведет к существенным расходам – это крайне нежелательно в условиях лимита бюджетов.
«В правилах нет никаких исключений и оговорок на случай аварий, – сказал Фредерик. – Но дополнительных расходов бывает немало. В этот раз пострадали жгут проводки, коробка передач, батарея и сам мотор.
Финансовые последствия будут серьезными, как и спортивные. Придется серьезно потревожить запас запчастей».
После Гран При Лас-Вегаса Ferrari сократила отставание от второго места Mercedes в Кубке конструкторов о четырех очков.
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