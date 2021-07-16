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Формула 1 Новости

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

Автор:
, главный редактор

Не скажется ли новая договоренность Sauber и Ferrari на перспективах Роберта Шварцмана?

Ferrari больше не будет выбирать пилотов для Alfa Romeo

Руководство команды Alfa Romeo (где итальянская марка по сути является лишь титульным спонсором независимого швейцарского коллектива Sauber) со следующего года будет иметь полную свободу при определении состава пилотов. Об этом корреспонденту Motorsport.com в паддоке Гран При Великобритании рассказал руководитель команды Фредерик Вассер.

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Напомним, что с момента начала сотрудничества Sauber и Alfa Romeo решение по одному из пилотов принимала Ferrari, каждый раз предпочитавшая задействовать гонщиков своей юниорской программы. В 2018 году таким был Шарль Леклера, с начала 2019 года и по сегодняшний день – Антонио Джовинацци.

Озвученную Вассером информацию подтвердил новый генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато: «Решения будет принимать один человек – Фред Вассер. Мое дело – продавать автомобили, его дело – управлять командой. Они занимается такой работой уже 25 лет и прекрасно справляется. Мы все вместе обсудили этот момент – и остановились на том, что решение будет за Фредом».

Впрочем, сам руководитель Alfa Romeo поспешил отметить, что не стоит воспринимать его слова как отказ от работы с юниорами Ferrari: «Само собой, наши связи с Ferrari означают, что мы всегда готовы обсудить с ними возможности задействовать пилотов из их пула. Сейчас за нас выступает Антонио, он прогрессирует, он хорошо делает свою работу, и моя цель – сохранить эту связь с Ferrari. Но мы будем совершенно свободны в своем выборе».

От упомянутых взаимоотношений между Ferrari и швейцарской командой может во многом зависеть судьба россиянина Роберта Шварцмана, который является одним из подопечных Ferrari. Будучи одним из лидеров чемпионата Формулы 2, петербуржец выглядит одним из главных кандидатов на повышение. Однако Скудерия явно не планирует отказываться и от сотрудничества с Миком Шумахером, выступающим сейчас за Haas. И если по каким-то причинам Ferrari и Sauber не смогут договориться о принятии в состав Alfa Romeo одного из юниоров Скудерии, шансы Шварцмана на попадание в Ф1 могут заметно снизиться.

Также стоит учитывать, что сейчас в Формуле 2 неплохо проявляет себя Тео Пуршер, входящий в юниорскую программу самой команды Sauber. Впрочем, ранее Вассер заявлял, что переход в Ф1 в следующем году будет для молодого пилота преждевременным.

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