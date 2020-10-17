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Команды Ф1 попробуют договориться о моторах в Портимане

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Команды Ф1 попробуют договориться о моторах в Портимане
Автор:
, ответственный редактор

Противостояние Ferrari и Red Bull рискует серьезно навредить Формуле 1, потому выход будут искать общими усилиями

После объявления Honda об уходе из Ф1 в команде Red Bull решили самостоятельно производить двигатели, используя технологии и инфраструктуру японцев. Единственным условием на пути реализации этого плана является необходимость полного запрета на доработки силовых установок после 2021 года. 

В Red Bull заявили о готовности производить себе моторы по существующим схемам, но на проведение исследований и доработок у команды нет ресурсов и специалистов. 

Однако эти планы можно реализовать только при поддержке FIA и одобрении остальных команд чемпионата. Разумеется, нашлись те, кто выступили против – в Ferrari заявили о долгосрочной программе работы с двигателями и стратегической значимости их улучшений в 2022-25 годах. 

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При этом в Mercedes склоняются на сторону Red Bull: у действующих чемпионов сейчас самые лучшие моторы, потому перспектива сохранить лидерство благодаря заморозке и не тратить при этом лишние средства на улучшения устраивала Тото Вольфа и его боссов в Штутгарте. 

Поскольку в Red Bull уже недвусмысленно намекнули, что в случае провала их плана всерьез рассматривают возможность покинуть Ф1, а Ferrari также не намерена уступать, возникшая ситуация может серьезно повредить спорту. 

Потому сейчас, по ходу свободного уик-энда, за кулисами идут активные действия по организации на предстоящем Гран При Португалии совещания всех заинтересованных сторон для поиска путей выхода из кризиса. Есть информация, что в Портиман может приехать Стефано Доменикали, который с 2021 года возглавит Формулу 1

В качестве вариантов могут быть предложены поиск более выгодных условий сотрудничества Red Bull с Renault или же послабления для мотористов Honda в части доработок на 2021 год. В теории существует и вариант, которые точно снимет противоречия – переход двух команд «Быков» на двигатели из Маранелло. Но пока он кажется чистой фантастикой. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Автор Франко Нуньес

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