Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

В Red Bull намерены сами строить себе силовые установки после ухода Honda из Формулы 1 в конце 2021 года. Команда планирует работать на британской базе Honda, и изготовлять те же двигатели, что делали японцы.

Однако в этом случае у команды не будет возможности дорабатывать моторы, поэтому Red Bull настаивает на их заморозке с 2022 года и до введения в строй нового регламента. Но для такого решения требуется согласие остальных поставщиков.

Пока однозначно согласны на заморозку разработок в Mercedes. Renault пойдет на это лишь в том случае, если к моменту заморозки мощности всех силовых установок примерно выровняются. А вот в Ferrari выступают однозначно против, сообщает Auto Motor und Sport.

В Скудерии считают, что мотор является не менее важной составляющей болида, чем шасси, и команды не должны отказываться от его разработки только из-за желания Red Bull строить двигатели самостоятельно. В качестве альтернативы в Маранелло предлагают австрийцам обратиться за силовыми установками к ним или к Renault.

В Red Bull такие варианты считают неприемлемыми, так как не хотят зависеть от своих конкурентов. И в случае отказа Ф1 заморозить моторы грозятся забрать из чемпионата обе свои команды (Red Bull и AlphaTauri).

Кроме несогласия Ferrari, заморозка вызывает и другие проблемы. Очевидно, что ни один поставщик не согласится остановить разработку, если будет сильно отставать от конкурентов. Приемлемая разница в мощности не должна превышать 10 л.с., но сейчас разрыв между моторами оценивают в 30-50 л.с. Кажется маловероятным, что до 2022 года расклад сил сможет стать намного ровнее.

К тому же, в 2022-м Формула 1 перейдет на 20% биотоплива, а в 2023-м все топливо должно будет иметь нулевой углеродный след. Остается непонятным, кто в таком случае подготовит моторы Red Bull к этим нововведениям.