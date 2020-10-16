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Формула 1 / Новость

Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти

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Ferrari блокирует заморозоку моторов в Ф1. Red Bull угрожает уйти
Автор:
, редактор

Ситуация с моторами Red Bull накаляет обстановку в Формуле 1. В Германии сообщают, что Ferrari не готова идти на уступки конкурентам

В Red Bull намерены сами строить себе силовые установки после ухода Honda из Формулы 1 в конце 2021 года. Команда планирует работать на британской базе Honda, и изготовлять те же двигатели, что делали японцы. 

Однако в этом случае у команды не будет возможности дорабатывать моторы, поэтому Red Bull настаивает на их заморозке с 2022 года и до введения в строй нового регламента. Но для такого решения требуется согласие остальных поставщиков.

Пока однозначно согласны на заморозку разработок в Mercedes. Renault пойдет на это лишь в том случае, если к моменту заморозки мощности всех силовых установок примерно выровняются. А вот в Ferrari выступают однозначно против, сообщает Auto Motor und Sport.

В Скудерии считают, что мотор является не менее важной составляющей болида, чем шасси, и команды не должны отказываться от его разработки только из-за желания Red Bull строить двигатели самостоятельно. В качестве альтернативы в Маранелло предлагают австрийцам обратиться за силовыми установками к ним или к Renault. 

В Red Bull такие варианты считают неприемлемыми, так как не хотят зависеть от своих конкурентов. И в случае отказа Ф1 заморозить моторы грозятся забрать из чемпионата обе свои команды (Red Bull и AlphaTauri). 

Кроме несогласия Ferrari, заморозка вызывает и другие проблемы. Очевидно, что ни один поставщик не согласится остановить разработку, если будет сильно отставать от конкурентов. Приемлемая разница в мощности не должна превышать 10 л.с., но сейчас разрыв между моторами оценивают в 30-50 л.с. Кажется маловероятным, что до 2022 года расклад сил сможет стать намного ровнее. 

К тому же, в 2022-м Формула 1 перейдет на 20% биотоплива, а в 2023-м все топливо должно будет иметь нулевой углеродный след. Остается непонятным, кто в таком случае подготовит моторы Red Bull к этим нововведениям.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari , Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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